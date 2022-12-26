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Дружина Олега Сенцова замилувала кадрами з їхнім новонародженим сином

Автор
Валерія СулимаВалерія Сулима
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925
Час на прочитання
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Дружина Олега Сенцова замилувала кадрами з їхнім новонародженим сином

Олег Сенцов із дружиною / Фото: Олег Сенцов / Facebook

Вероніка також привітала синочка з його першим Різдвом.

Дружина відомого українського режисера Олега СенцоваВероніка Вельч – поділилася новими знімками з їхнім новонародженим сином.

У своєму Instagram дружина Сенцова опублікувала кадри, на яких зображений маленький Остап з новорічною кулькою. Як зазначила Вероніка, вона привітала синочка з його першим Різдвом.

"З Різдвом, синочок! З твоїм першим Різдвом! Любимо тебе безмежно! Уся твоя велика сім'я", - написала Вероніка.

Для перегляду гортайте праворуч

Зазначимо, Вероніка Вельч та Олег Сенцов зіграли весілля влітку цього року. Вже на початку грудня дружина режисера народила йому сина, якого вони назвали Остапом.

Нині Вероніка перебуває у США, а Сенцов – на фронті захищає країну від російських окупантів. Режисер ще на початку повномасштабного російського вторгнення пішов служити.

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Дата публікації
Перегляди
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