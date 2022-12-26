Дружина Олега Сенцова замилувала кадрами з їхнім новонародженим сином

Вероніка також привітала синочка з його першим Різдвом.

Дружина відомого українського режисера Олега Сенцова – Вероніка Вельч – поділилася новими знімками з їхнім новонародженим сином.

У своєму Instagram дружина Сенцова опублікувала кадри, на яких зображений маленький Остап з новорічною кулькою. Як зазначила Вероніка, вона привітала синочка з його першим Різдвом.

"З Різдвом, синочок! З твоїм першим Різдвом! Любимо тебе безмежно! Уся твоя велика сім'я", - написала Вероніка.

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Зазначимо, Вероніка Вельч та Олег Сенцов зіграли весілля влітку цього року. Вже на початку грудня дружина режисера народила йому сина, якого вони назвали Остапом.

Нині Вероніка перебуває у США, а Сенцов – на фронті захищає країну від російських окупантів. Режисер ще на початку повномасштабного російського вторгнення пішов служити.

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