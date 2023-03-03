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Дружина Олега Сенцова зворушила кадрами, на яких режисер вперше взяв на руки новонародженого сина

Дружина Олега Сенцова зворушила кадрами, на яких режисер вперше взяв на руки новонародженого сина

Автор
Марія КоробоваМарія Коробова
Дата публікації
Перегляди
650
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Дружина Олега Сенцова зворушила кадрами, на яких режисер вперше взяв на руки новонародженого сина

Фото: Олег Сенцов / Facebook

Відомий татусь нарешті побачився з родиною.

Український режисер, а від початку війни й боєць ЗСУ, Олег Сенцов нарешті зміг побачити та обійняти свого новонародженого сина Дем'яна.

Днями дружина режисера - Вероніка Вельч - повернулася з дитиною до України з США. Тримісячний Дем'ян не лише вперше побачив українські краєвиди, а й опинився на руках у свого відомого татуся. 

Вероніка поділилася у Facebook зворушливим відео, на якому Сенцов ніжно тримає на руках сина, цілує його та бавиться з ним.

"Насправді, це було дуже зворушливо... Вперше на татових руках...", - підписала сімейні кадри Вельч. 

Насправді, це було дуже зворушливо... ❤️ Вперше на татових руках...

Опубліковано Veronika Velch Пʼятниця, 3 березня 2023 р.

Нагадаємо, що син режисера з'явився на світ восени 2022 року у США, куди Вероніка поїхала під час повномасштабної війни. Попри те, що Вероніка з дитиною була так далеко від дому, у Вашингтоні маленький Дем'ян отримав українське громадянство.

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Дата публікації
Перегляди
650
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