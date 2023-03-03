Дружина Олега Сенцова зворушила кадрами, на яких режисер вперше взяв на руки новонародженого сина

Український режисер, а від початку війни й боєць ЗСУ, Олег Сенцов нарешті зміг побачити та обійняти свого новонародженого сина Дем'яна.

Днями дружина режисера - Вероніка Вельч - повернулася з дитиною до України з США. Тримісячний Дем'ян не лише вперше побачив українські краєвиди, а й опинився на руках у свого відомого татуся.

Вероніка поділилася у Facebook зворушливим відео, на якому Сенцов ніжно тримає на руках сина, цілує його та бавиться з ним.

"Насправді, це було дуже зворушливо... Вперше на татових руках...", - підписала сімейні кадри Вельч.

Насправді, це було дуже зворушливо... ❤️ Вперше на татових руках... Опубліковано Veronika Velch Пʼятниця, 3 березня 2023 р.

Нагадаємо, що син режисера з'явився на світ восени 2022 року у США, куди Вероніка поїхала під час повномасштабної війни. Попри те, що Вероніка з дитиною була так далеко від дому, у Вашингтоні маленький Дем'ян отримав українське громадянство.

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