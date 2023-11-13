Дружина Олега Сенцова зворушила кадрами, як із чоловіком вітала сина з першим днем народження

У родині українського режисера, який від початку повномасштабної війни служить в лавах ЗСУ, Олега Сенцова свято.

Знаменитість разом зі своєю дружиною Веронікою Вельч святкує перший день народження сина. Дем'яну виповнився рік. У своєму Instagram кохана Сенцова показала, як вони вітали сина з особливим святом.

Вероніка опублікувала відео, на якому вона з чоловіком тримає сина на руках. Маленькому Дем'яну співали "З днем народження тебе". Після цього хлопчик задув свою першу свічку на іменинному торті.

Дружина Олега Сенцова показала, як вони з чоловіком вітали сина з першим днем народження

"Татова казка, мамина ласка. Любимо нашого хлопчика до Сонця і назад. З днем народження, Демічка!" – адресувала сину Вероніка.

Зазначимо, минулого року Олег Сенцов учетверте став батьком. Дружина режисера у США народила сина, якого вони назвали Дем'яном. Згодом малюк отримав українське громадянство, після чого Вероніка приїхала з хлопчиком до України.

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