Дружина Олега Сенцова зворушила кадрами, як із чоловіком вітала сина з першим днем народження

Хлопчику виповнився один рочок.
У родині українського режисера, який від початку повномасштабної війни служить в лавах ЗСУ, Олега Сенцова свято.
Знаменитість разом зі своєю дружиною Веронікою Вельч святкує перший день народження сина. Дем'яну виповнився рік. У своєму Instagram кохана Сенцова показала, як вони вітали сина з особливим святом.
Вероніка опублікувала відео, на якому вона з чоловіком тримає сина на руках. Маленькому Дем'яну співали "З днем народження тебе". Після цього хлопчик задув свою першу свічку на іменинному торті.
"Татова казка, мамина ласка. Любимо нашого хлопчика до Сонця і назад. З днем народження, Демічка!" – адресувала сину Вероніка.
Зазначимо, минулого року Олег Сенцов учетверте став батьком. Дружина режисера у США народила сина, якого вони назвали Дем'яном. Згодом малюк отримав українське громадянство, після чого Вероніка приїхала з хлопчиком до України.
Читайте також: