Дружина Олександра Скічка показала рідкісні фото з коханим і ніжно привітала його з особливим святом

Дружина ексочільника Черкаської ОДА Олександра Скічка – бізнесвумен Єлизавета Юрушева – розповіла про свято у родині.

Сьогодні, 28 квітня, Олександр Скічко святкує день народження. З нагоди його 33-річчя кохана бізнесмена опублікувала низку романтичних світлин, зроблених у різний період життя. І додала, що дуже вдячна чоловіку за його унікальні риси.

"Сказати, що я кохаю тебе – це нічого не сказати! Ти мій герой у всіх сенсах, і я себе без тебе поруч просто не уявляю, ми – одне ціле. Я дякую тобі за те, що ти є, і за можливість кожного дня відчувати любов такої сили! Я розумію, що взагалі то на день народження прийнято щось бажати, але я можу тобі тільки дякувати. Ти – чоловік моєї мрії! Інколи мені навіть подобається з тобою посваритися, аби побачити той твій погляд нерозуміння, що взагалі відбувається. Дорогий мій, сьогодні твій день і я щиро хочу, аби ти завжди залишався таким, яким ти є. Дякую тобі за можливість створити сім’ю про яку я мріяла! Люблю тебе безмежно", - зворушила Єлизавета.

Олександр Скічко та Єлизавета Юрушева / Фото: instagram.com/elizaveta.yurusheva

Олександр Скічко та Єлизавета Юрушева / Фото: instagram.com/elizaveta.yurusheva

Своєю чергою, Олександр на своїй сторінці поділився, як змінився за останні роки та що тепер цінує найбільше.

"33-й рік навчив дорожити тим, що є, рухатись вперед, не дивлячись ні на що, і цінувати понад усе тих, хто поруч! Останні два роки змінили все. Цілі, мету, бажання, цінності, професію, стиль життя – все! А головне, з впевненістю можу сказати, що я це усвідомив і прийняв. Завтра не буде, як вчора, але воно точно буде краще. Головне вірити і робити все, щоб воно таким було! Від нас не залежать обставини ззовні, але наші бажання і усвідомлення своєї місії – це точно в наших силах! Місія у кожного своя! Потрібно працювати над собою і йти вперед! Дякую моїй сімʼї! Моїй коханій дружині і дітям за натхнення кожного дня! Дякую рідним та близьким за віру! Разом ми все зможемо! І головне дякую усім захисникам, які дають можливість Україні жити! Слава Героям!", - написав знаменитість.

Олександр Скічко / Фото: instagram.com/aleksandrskichko

Нагадаємо, нещодавно 9-річна донька зіркового подружжя Наталія отримала травму голови. Єлизавета Юрушева вже розповіла про самопочуття доньки після зашивання рани.

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