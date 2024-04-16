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Дружина Олександра Скічка показала свою маму та публічно звернулася до неї

Дружина Олександра Скічка показала свою маму та публічно звернулася до неї

Єлизавета Юрушева / Фото: instagram.com/elizaveta.yurusheva

Єлизавета Юрушева рідну людину з днем народження.

Сьогодні, 16 квітня, мама української бізнесвумен, дружини ексочільника Черкаської ОДА Олександра Скічка – Єлизавети Юрушевої – святкує день народження. 

Так, у своєму фотоблогу Єлизавета запостила рідкісне фото найріднішої людини й розповіла про її риси характеру.

"Сьогодні день народження у найважливішої жінки в моєму житті – моєї мами. Це людина, яка повністю присвятила своє життя нам: мені, моїй сестрі, а тепер і онукам. Робить це і сьогодні так щиро, з повною самовіддачею, навіть на відстані тисячі кілометрів. Ця жінка на фото – дивовижна мама і нереальна бабуся. Ти завжди була поруч, що б не відбувалося. І разом з тим тобі навіть вдалося побудувати кар’єру. Можливо, не у такому масштабі, як ти хотіла, але все одно. Ти завжди підтримувала, завжди вірила, завжди мотивувала, навіть коли здавалося, що весь світ руйнується. Ти завжди вміла знайти вірні слова у потрібний момент і ніколи нас не карала", - замилувала Юрушева.

Мама Єлизавети Юрушевої / © instagram.com/elizaveta.yurusheva
Мама Єлизавети Юрушевої / Фото: instagram.com/elizaveta.yurusheva

Дружина Скічка також подякувала мамі за її турботу та приклад і щиро привітала зі святом:

"Дякую, що виховала мене такою чуттєвою. Вся любов до цього світу, до пізнання, до краси, до мистецтва – це лише завдяки тобі. Ти вирощувала це в мені з перших років життя і я завжди знала, що прийдуть вихідні, і ми з мамою підемо на симфонічний оркестр або балет. Ти була тією людиною, з якою я хотіла читати, щоб ти бачила і пишалась, що я розумна. Ти завжди мене мотивувала ставати кращою версією себе. Я безмежно тобі за це вдячна. Я тебе безмежно сильно люблю! Я щиро бажаю, щоб ця війна закінчилася і ти знову могла бути поруч з онуками завжди. З днем народження, найкраща у світі мама!", - зворушила бізнесвумен.

Нагадаємо, цього дня свій день народження святкує син шоумена Григорія Решетніка. Родина показала, як привітала 11-річного хлопця.

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