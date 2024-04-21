Дружина Олександра Скічка показала, як без дітей провела час з коханим у Києві: "Чоловік моєї мрії"

Українська бізнесвумен, дружина ексочільника Черкаської ОДА Олександра Скічка – Єлизавета Юрушева – показала, як романтично проводить час зі своїм чоловіком у Києві.

Так, бізнесвумен вже близько тижня перебуває у столиці у справах. Тож, Єлизавета встигла насолодитися часом з чоловіком. Зокрема, щасливе подружжя у фотоблогу показало, як вони вдвох відвідали пекарню на Подолі та насолодилися смаколиками.

"Чоловік моєї мрії", – замилувала підписом бізнесвумен.

Олександр Скічко з дружиною / Фото: instagram.com/elizaveta.yurusheva

Тим часом Олександр на своїй сторінці в Instagram також опублікував кумедну світлину з дружиною, де вона ховається за ним.

"Я тут не дуже вийшов, але дружина – вогонь!", – насмішив Скічко.

Олександр Скічко з дружиною / Фото: instagram.com/elizaveta.yurusheva

До слова, Олександр Скічко не часто виходить у публічний простір та майже не з'являється у фотоблогу. І тут знаменитість завдячив Єлизаветі, що змотивувала його повернутися й запостив ще декілька особистих фото.

Олександр Скічко / Фото: instagram.com/elizaveta.yurusheva

"Дивлячись на частоту моїх дописів в Instagram, відчуття, що я забув пароль. Дружина нагадала. I'll be back! (я повернуся – прим. ред.)", – підписав кадри бізнесмен.

Водночас, за словами Юрушевої, після такого насиченого тижня, сповненого роботи над благодійними проєктами, вона вже зовсім скоро повертатиметься до Мілану, Італії. Там на неї чекають донечки й старший син.

Єлизавета Юрушева / Фото: instagram.com/elizaveta.yurusheva

Нагадаємо, нещодавно Єлизавета Юрушева вперше за тривалий час показала свою маму та зворушливо звернулася до неї з нагоди особливого свята.

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