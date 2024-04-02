Дружина Олександра Скічка розсекретила, де він перебуває та чим займається після виходу з політики

Українська бізнесвумен, дружина ексочільника Черкаської ОДА Олександра Скічка – Єлизавета Юрушева – поділилася подробицями їхнього професійного та особистого життя.

Так, за словами Юрушевої, вона з трьома дітьми проживає в Італії та започатковує власний бренд одягу. Тим часом Олександр Скічко після відходу від політики повністю змінив рід діяльності і розвиває бізнес на території України. Також його дружина не стала приховувати, що коханий часто навідується до них, адже є багатодітним й може перетинати кордон України:

"Саша зараз живе на дві країни, тому звичайно це важко. Він займається зараз бізнесом в Україні і час від часу приїжджає до нас. У нас обох сталася зміна діяльності, професії, тому зараз насправді в нас дуже "веселий" особистий період. Але і він, і я, зараз фокусуємося на нашій діяльності, все спрямоване туди – він розвиває бізнес, а я намагаюся зробити щось нове і підтримувати те, що вже є. Тому зараз поки так", - зізналася Єлизавета Юрушева у себе в фотоблогу.

Єлизавета Юрушева та Олександр Скічко / Фото: instagram.com/elizaveta.yurusheva

Окрім того, бізнесвумен поділилася, чим займається її старший син Даня від попереднього шлюбу. Зокрема, Єлизавета зазначила, що він теж проживає з ними в Італії, ходить до місцевої школи та добре вивчив італійську мову.

"Він навчається в школі в Мілані і скоро в нього починаються важливі екзамени – одним словом, Даня зараз багато навчається і на відміну від мене вже добре знає італійську!", - розповіла Юрушева.

Син Єлизавети Юрушевої / Фото: instagram.com/elizaveta.yurusheva

Нагадаємо, нещодавно Єлизавета Юрушева замилувала фото з 9-річною донькою та показала, як вона привітала її з днем народження.

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