Дружина Олександра Скічка у річницю шлюбу показала, яким було їхнє казкове весілля в Грузії

Пара вже сім років живе в офіційному статусі чоловіка та дружини.

У родині ексочільника Черкаської ОДА Олександра Скічка та бізнесвумен Єлизавети Юрушевої свято.

Подружжя 5 вересня святкує особливу дату в їхньому сімейному житті – річницю весілля. Саме цього дня, рівно сім років тому, закохані сказали одне одному омріяне "так". Тож, з нагоди свята, Юрушева присвятила кохану допис в Instagram. Зокрема, бізнесвумен адресувала Скічку теплі слова з привітаннями та зазначила, що кохатиме його завжди.

"Сім років - це більше, ніж кохання. Сподіваюся, це нормально, що я буду кохати тебе завжди", - адресувала чоловікові Юрушева.

Весілля Олександра Скічка та Єлизавети Юрушевої / Фото: instagram.com/elizaveta.yurusheva

Окрім того, дружина Олександра Скічка на архівних фото показала, яким було їхнє казкове весілля. Закохані святкували особливий день у горах Грузії, тож довкола їх оточували неймовірні краєвиди. Єлизавета на весілля одягнула пишну сукню, а Олександр Скічко – білий стриманий костюм.

Загалом, подружжя з річницею шлюбу привітало чимало зірок. Зокрема, теплі слова закоханим написали Оля Полякова, Ірина Монатік та інші.

Весілля Олександра Скічка та Єлизавети Юрушевої / Фото: instagram.com/elizaveta.yurusheva

Нагадаємо, нещодавно співачка Анастасія Приходько святкувала річницю весілля з чоловіком. Артистка вже 11 років живе з коханим в офіційному шлюбі. З нагоди важливої дати подружжя неочікувано повторно обвінчалося.

Читайте також: