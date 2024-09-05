Дружина Олександра Скічка у річницю шлюбу показала, яким було їхнє казкове весілля в Грузії

Пара вже сім років живе в офіційному статусі чоловіка та дружини.
У родині ексочільника Черкаської ОДА Олександра Скічка та бізнесвумен Єлизавети Юрушевої свято.
Подружжя 5 вересня святкує особливу дату в їхньому сімейному житті – річницю весілля. Саме цього дня, рівно сім років тому, закохані сказали одне одному омріяне "так". Тож, з нагоди свята, Юрушева присвятила кохану допис в Instagram. Зокрема, бізнесвумен адресувала Скічку теплі слова з привітаннями та зазначила, що кохатиме його завжди.
"Сім років - це більше, ніж кохання. Сподіваюся, це нормально, що я буду кохати тебе завжди", - адресувала чоловікові Юрушева.
Окрім того, дружина Олександра Скічка на архівних фото показала, яким було їхнє казкове весілля. Закохані святкували особливий день у горах Грузії, тож довкола їх оточували неймовірні краєвиди. Єлизавета на весілля одягнула пишну сукню, а Олександр Скічко – білий стриманий костюм.
Загалом, подружжя з річницею шлюбу привітало чимало зірок. Зокрема, теплі слова закоханим написали Оля Полякова, Ірина Монатік та інші.
Нагадаємо, нещодавно співачка Анастасія Приходько святкувала річницю весілля з чоловіком. Артистка вже 11 років живе з коханим в офіційному шлюбі. З нагоди важливої дати подружжя неочікувано повторно обвінчалося.
Читайте також:
- Джамала відмовилася від будинку по сусідству з MONATIK і розповіла про ревнощі між синами
- Ольга Харлан виходить заміж: історія кохання фехтувальниці з олімпійським чемпіоном
- Відомий гурт із Харкова під час війни продовжує працювати з росіянами і заробляти рублі