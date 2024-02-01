Дружина Олександра Усика показала новонароджену доньку і розповіла, як минули пологи

Дружина українського боксера Олександра Усика Катерина виписалася з пологового будинку.

Днями Олександр та Катерина вчетверте стали батьками. Донька боксера з'явилася на світ у пологовому будинку в Києві. На виписку дружини з новонародженою донечкою Усик приїхати не зміг. Адже за декілька тижнів на Олександра чекає головний поєдинок у кар'єрі. Український боксер зможе об'єднати головні боксерські пояси і стати абсолютним чемпіоном, йдеться у сюжеті ТСН.

Також на виписці не було нікого з родичів, лише самі лікарі. Втім Катерину не збентежило, що ніхто з родини її не зустрів. Кохана Усика зазначила, що це було її особисте рішення. У них у родині вже є троє старших дітей, два хлопчики і дівчинка.

Дружину Олександра Усика виписали з пологового / Фото: instagram.com/usyk_kate1505/

Катерина Усик, аби було спокійніше і їй і її родині, відправила старших дітей з бабусею за кордон. Потім вже після народження доньки всім сповістила радісну звістку. За словами лікаря, який приймав пологи у Катерини, все минуло добре:

"І по дітях, і по чоловіку видно, що коли я народила, всі одразу видихнули і почали радіти життю", - зізналася дружина Усика.

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Катерині Усик подарували листівку з підписом головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного з підписом "Дякую за українців".

Катерина сказала, що їй було геть не страшно народжувати в Україні під час війни. Також дружина Усика розповіла, як сповістила йому про народження донечки:

"Ми народилися і ще десь годин п'ять лежали у родовій. Зідзвонилися (з Усиком – прим.ред.) одразу. Щойно дитину витягли, - відео було вже у Олександра. Це, звісно, важко, бо в такі моменти хочеться бути поруч зі своєю дружиною, зі своєю дитиною. Але нічого. Треба прославляти країну", - поставилася з розумінням до того, що чоловіка не було на виписці, Катерина.

Дружину Олександра Усика виписали з пологового

Зазначимо, що вже 17 лютого Олександр Усик проведе найважливійший бій у своїй кар'єрі – українець в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія) битиметься з володарем титулу WBC британцем Тайсоном Ф'юрі за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі.

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