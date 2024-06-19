Дружина Олександра Усика вперше повністю показала їхню чотиримісячну донечку

Дружина українського боксера Олександра Усика – Катерина – вперше повністю показала їхню чотиримісячну донечку.

Так, спортсмен учетверте став батьком ще 28 січня. Утім, молодшу донечку боксер разом із коханою не квапився показувати. Та цього разу дружина Усика зробила виняток. Катерина опублікувала зворушливі кадри з маленькою Марійкою. На одному фото кохана боксера ніжно тримала донечку на руках, а на іншому – підіймала догори.

Дружина Олександра Усика з їхньою молодшою донькою / Фото: instagram.com/usyk_kate1505/

Також Катерина поділилася серією світлин, де маленька Марійка лежить у ліжечку та серед іграшок мило позує перед камерою.

Молодша донька Олександра Усика / Фото: instagram.com/usyk_kate1505/

Світлини з донечкою Катерина не стала підписувати. Вона лише залишила смайлики у вигляді сердець. Тим часом підписники були більш багатослівними. Користувачі написали чимало компліментів дружині Усика та їхній донечці: "Красуні", "які солоденькі", "ці щічки!".

Дружина Олександра Усика з їхньою молодшою донькою / Фото: instagram.com/usyk_kate1505/

Зазначимо, Олександр Усик та його дружина Катерина виховують чотирьох дітей – синів Кирила та Михайла і доньок Єлизавету та Марію.

Нагадаємо, нещодавно співак Ілля Парфенюк вперше показав обличчя двомісячної донечки. Виконавець також поділився, як хрестив крихітну Софійку.

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