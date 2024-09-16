Дружина Олександра Усика замилувала фото, як боксер проводить час із підрослою 7-місячною донечкою

Спортсмен насолоджується батьківством.
Дружина Олександра Усика – Катерина – показала, як боксер проводить час із помітно підрослою 7-місячною донечкою.
Так, четверта дитина у спортсмена народилася наприкінці січня. Однак деякий час Усик не міг особисто побачити донечку, адже він готувався до важливого бою у своїй кар'єрі за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі. У поєдинку з британцем Тайсоном Ф'юрі боксер виборов перемогу і нарешті повернувся до родини.
Нині ж спортсмен проводить час із рідними та насолоджується митями батьківства. Зокрема, дружина боксера показала, як він грається з 7-річною донечкою. Катерина опублікувала фото, де Олександр Усик допомагав маленькій Марійці досліджувати нові іграшки.
Тим часом крихітна донечка була поруч із татком, із задоволенням гралася та позувала перед камерою.
Зазначимо, Олександр Усик разом зі своєю дружиною Катериною має чотирьох дітей. Подружжя виховує доньок – Єлизавету та Марію і синів Кирила та Михайла.
Нагадаємо, нещодавно ведуча Лілія Ребрик тішила сімейними кадрами з 6-місячною донечкою. Знаменитість також розповіла про перші досягнення крихітної Адель.
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