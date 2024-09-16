Дружина Олександра Усика замилувала фото, як боксер проводить час із підрослою 7-місячною донечкою

Дружина Олександра Усика – Катерина – показала, як боксер проводить час із помітно підрослою 7-місячною донечкою.

Так, четверта дитина у спортсмена народилася наприкінці січня. Однак деякий час Усик не міг особисто побачити донечку, адже він готувався до важливого бою у своїй кар'єрі за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі. У поєдинку з британцем Тайсоном Ф'юрі боксер виборов перемогу і нарешті повернувся до родини.

Нині ж спортсмен проводить час із рідними та насолоджується митями батьківства. Зокрема, дружина боксера показала, як він грається з 7-річною донечкою. Катерина опублікувала фото, де Олександр Усик допомагав маленькій Марійці досліджувати нові іграшки.

Олександр Усик із молодшою донькою / Фото: instagram.com/usyk_kate1505/

Тим часом крихітна донечка була поруч із татком, із задоволенням гралася та позувала перед камерою.

Олександр Усик із молодшою донькою / Фото: instagram.com/usyk_kate1505/

Зазначимо, Олександр Усик разом зі своєю дружиною Катериною має чотирьох дітей. Подружжя виховує доньок – Єлизавету та Марію і синів Кирила та Михайла.

Нагадаємо, нещодавно ведуча Лілія Ребрик тішила сімейними кадрами з 6-місячною донечкою. Знаменитість також розповіла про перші досягнення крихітної Адель.

Читайте також: