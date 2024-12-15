Дружина Олександра Зінченка зворушливо привітала його з 28-річчям і показала їхнє романтичне фото

Український футболіст Олександр Зінченко, який грає за англійський ФК "Арсенал", святкує день народження.

Спортсменові 15 грудня виповнюється 28 років. Звичайно, зі святом футболіста публічно привітала його дружина, ведуча Влада Седан. Обраниця Зінченка присвятила чоловікові щемливий допис в Instagram. Влада опублікувала романтичне чорно-біле фото з Олександром, де вони усміхнені тримаються одне з одним за руки.

Дружина футболіста зазначила, що в нього є все, аби вважатися по-справжньому щасливою людиною, тож вона лиш побажала, аби всі здобутки примножувалися і мрії здійснювалися. Також Влада Седан не забулася й про професійне життя чоловіка. Вона побажала коханому, аби його не мучили травми. До слова, професійні футболісти під час гри на полі доволі часто травмуються.

Олександр Зінченко з дружиною / Фото: instagram.com/v.lada_sedan

"З днем народження, моя душа! В тебе є все, щоб по-справжньому вважатися щасливою людиною. Тому бажаю лише примножувати свої здобутки і ніколи не зраджувати своїм мріям! Будь завжди здоровий і нехай кляті травми вже нарешті відпустять тебе. Кохаю", - звернулася до Олександра Зінченка дружина.

Нагадаємо, нещодавно ведуча Лілія Ребрик ніжно вітала чоловіка з днем народження. Хореографу Андрію Дикому виповнилося 46 років.

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