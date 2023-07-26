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Дружина Олексія Резнікова, молодша від нього на 20 років, розповіла про їхні сварки

Автор
Ксенія ГабріадзеКсенія Габріадзе
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Дружина Олексія Резнікова, молодша від нього на 20 років, розповіла про їхні сварки

Олексій Резніков з дружиною Юлією Зорій / Фото: instagram.com/yulia_zoriy

Юлія Зорій поділилася, як вони з чоловіком дійшли гармонії у стосунках.

Дружина міністра оборони України Олексія Резнікова, ведуча та психологиня Юлія Зорій розповіла, як вони з чоловіком підтримують гармонію у родині.

За словами Юлії, вони з Резніковим перш ніж одружитися дуже багато працювали над своїми стосунками. Зорій не приховує, що до шлюбу вони з коханим сварилися чимало і навіть розходилися декілька разів:

"Ми дуже багато працювали над своїми стосунками. Реально було докладено величезну кількість зусиль, і я говорю це зовсім серйозно. Бажання бути разом було настільки велике, що нам доводилося сідати з ним і говорити про це. До того моменту, коли ми одружилися, ми сварилися, розходилися і сходилися декілька разів. І якщо деякі пари проходять це після шлюбу, ми пройшли до шлюбу. Усі сварки, розбіжності, образи ми лишили там", - розповіла Зорій, пише "kp.ua".

Олексій Резніков з дружиною / © instagram.com/yulia_zoriy
Олексій Резніков з дружиною / Фото: instagram.com/yulia_zoriy

Також Юлія, яка молодша від свого чоловіка на 20 років, розповіла, як спілкується з його донькою Анастасією від ексшлюбу, її дітьми та навіть колишньою дружиною Резнікова:

"Ми всі, на щастя, добре спілкуємося, ладнаємо, товаришуємо. Ми чудово спілкуємось і з мамою Насті, першою дружиною Олексія. Іноді збираємось усі разом. У нас дуже прикольні, здорові стосунки. Вона дуже класна жінка, дуже поважаю її", -зазначила Юлія.

Дружина Олексія Резнікова Юлія Зорій / © instagram.com/yulia_zoriy
Дружина Олексія Резнікова Юлія Зорій / Фото: instagram.com/yulia_zoriy

Окрім того, 37-річна Зорій зізналася, що іноді онуки Резнікова можуть її назвати бабусею, але вона не ображається:

"Вони йому кажуть – "діду", а він постійно просить – кажіть мені Льоша. Тому вони раз – так, раз – так. Мені кажуть – "Юля", але молодший іноді може забути та говорити – "баба, бабу"… Мені бути бабусею – за честь для цих дітей, тому звертаються і так, і так. Буває, вони просто сміються над цим і кажуть: "Іди до бабусі Юлі", - розповіла Зорій.

Нагадаємо, що 37-річна ведуча Юлія Зорій та 57-річний міністр оборони України Олексій Резніков одружилися влітку 2020 року. Однак через карантинні обмеження весілля не святкувала. За словами Зорій, святкування їхнього шлюбу ще попереду і пара навіть планує відгуляти його у звільненому Криму.

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Дата публікації
Перегляди
2989
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