Дружина Олексія Резнікова розповіла про стосунки з ним та натякнула на пишне весілля у звільненому Криму

Вона вперше завітала до студії "Сніданку з 1+1" та поділилася про стосунки з Олексієм Резніковим.

Зокрема, на запитання, наскільки багато інформації кохана міністра оборони знає про ситуацію в країні, Зорій відповіла, що на його робочі теми родина майже не спілкуються.

"Він просить не говорити про роботу. Якщо мене цікавлять якісь суперечливі моменти, є якась інформація, він мені їх роз'яснює. Він і так весь час на телефонах, постійно щось вичитує, має багато інтерв'ю… Він може мені показати якийсь текст, попросити подивитись якесь інтерв'ю, дати свою оцінку. Але загалом я у це не лізу. Людина приходить додому просто фізично, але все одно головою він на роботі", – поділилась Зорій.

Юлія Зорій та Олексій Резніков / Фото: instagram.com/yulia_zoriy

Щодо характеру чоловіка, то Юлія додала, що ніколи не бачила Олексія без усмішки та гарного настрою. Говорить, що Резніков є її протилежністю, оскільки він завжди знає, як вирішити проблему, у той час, коли телеведуча надає перевагу емоціям.

"От такий темперамент у людини. Він завжди налаштований, що б не відбувалось – у нього немає проблем. Тобто немає такого, що він би не міг вирішити. І я – людина, яка весь час наче "міністерство паніки та істерики". Мені це дуже допомагає. Я кажу йому: "Дякую, що ти такий", – відверто зізналась Юлія.

На питання, чим міністр оборони підкорив свою дружину, Юлія зазначила, що з ним вона завжди почувається захищеною, як чоловік він вміє любити та приймати любов, чує та дослухається.

2020 року пара офіційно одружилася, проте через карантинні обмеження весілля не святкувала.

Юлія Зорій та Олексій Резніков / Фото: instagram.com/yulia_zoriy

За словами телеведучої, святкування буде попереду, після перемоги, і додала, що можливо це відбудеться у звільненому Криму.

"Я ніколи не була в Криму… Можливо, можемо собі святкування там візуалізувати", – підкреслила Зорій.

Була проти посади міністра оборони - дружина Олексія Резнікова телеведуча Юлія Зорій

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Нагадаємо, Олексій Суровцев натякнув на возз'єднання зі своєю другою дружиною. Актор публічно зізнався їй у коханні.

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