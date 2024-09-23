Дружина Остапчука чесно зізналася, чи боїться розлучитися з коханим і через що вони сваряться

Дружина українського ведучого Володимира Остапчука, блогерка Катерина Полтавська розсекретила, як реагуватиме у разі змін в особистому житті.

Зокрема, Полтавська у фотоблогу дала відповідь на запитання, чи не переймається вона за розлучення з Остапчуком. Блогерка одразу запевнила, що не бачить у цьому процесі жодної трагедії, бо ж власне щастя набагато важливіше, ніж постійно терпіти зіпсовані стосунки в родині.

"Життя бентежне, гарантій ні на що ніхто не має. Та й чомусь жінки завжди бояться, що їх покинуть, а інші жінки завжди вважають, що якщо пара розлучилася, то це чоловік пішов. Це дивно. Жінки теж є ініціаторами розлучень, жінка також може "кинути" чоловіка. І не завжди розлучення трапляються через погані причини. Люди можуть просто зрозуміти, що переросли один одного чи мають різні погляди на майбутнє. Це давно минуле століття – вважати розлучення трагедією і жити разом тільки заради того, щоб було один раз. Колись я мріяла, щоб було один раз і на все життя, а зараз я мрію про те, щоб мені просто завжди було добре і я відчувала себе щасливою", - поділилася Катерина.

Блогерка пояснила, що вона в будь-якому разі після розлучення не ставитиме життя на паузу, адже як мінімум наступні 20 років перебуватиме у розквіті сил.

"І якщо нам з чоловіком вдасться робити щасливими один одного все життя, буде супер, але якщо ні, то це не буде кінцем для мене. Життя занадто коротке, щоб поставити крапку в ньому через розлучення. Перестраждаю. Ну і в нашому випадку це Вова має перейматися, що я піду, бо мені 24. Тільки хто знає, чи не попаяє мене в 40. Та й зараз прожити разом 10 років – це вже доф*га, а 20 – успіх, тому навіть якщо ми розлучимося і це буде його ініціатива, то через 10 років мені буде 34, а через 20 – 44. Я все ще буду в розквіті сил і не буду перейматися про "втрачене життя". Ще й 20 років шлюбу буде за плечима", - додала дружина Остапчука.

Катерина Полтавська / Фото: instagram.com/poka.tya

Тим не менш, Катерина не бідкається й зізнається, що зараз жодних криз у родині немає. Лише інколи вона з чоловіком може посваритися через побутові дрібниці.

"У нас немає серйозних причин для сварок. Зазвичай це якісь дрібниці. Можу про найдурнішу розповісти. Вова дуже любить, щоб всі речі завжди лежали на своїх місцях. Заходить на кухню, каже: "Чому відкрита пачка паличок лежить на столі, а не в полиці?" Ну крінж. Мене це так роздратувало, що літали ці палички потім по всьому будинку. І збирав він їх", - розповіла обраниця шоумена.

Катерина Полтавська / Фото: instagram.com/poka.tya

Нагадаємо, нещодавно Катерина Полтавська розкрила суму аліментів, які платить її чоловік дітям від першого шлюбу.