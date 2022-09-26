Дружина Остапчука на тлі чуток про розлучення заговорила про свій внутрішній біль

Останнім часом фани подружжя Володимира Остапчука та Христини Горняк занепокоєні, що у пари серйозні проблеми у стосунках і вони на межі розлучення.

Тим більше знаменитості припинили публікувати спільні дописи в Instagram, а нотаріусиня у блогу почала розповідати про свої переживання та біль. Шанувальники пишуть слова підтримки Христині.

Загалом, дружина Остапчука подякувала фанам, що вони турбуються, та прокоментувала свої дописи. Вона зазначила, що засмучена лише через війну в Україні і це не стосується її особистого життя.

Володимир Остапчук з дружиною / Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

"Мої сумні очі та дописи - виключно мій внутрішній біль щодо ситуації в нашій Україні! Тому не варто додавати драматичних фарб до мого життя, бо комусь так хочеться або здається! Моє життя занадто цікаве, щоб витрачати його на драму, особливо в такий складний час у цілому світі!" – відповіла Христина.

Зазначимо, останнім часом занепокоєні фани ведучого Володимира Остапчука та його дружини Христини стурбовані чутками про те, що у пари все не так гладко у стосунках, як здається. Цю інформацію у своїй програмі "Слава ПРО" прокоментував ведучий Слава Дьомін, який знає подружжя особисто. Слава підтвердив, що у стосунках Остапчука і Горняк справді є певні проблеми і вони зараз не живуть разом.

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