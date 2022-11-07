Дружина Остапчука на тлі чуток про розлучення заговорила про участь у шоу "Холостяк"

Дружина телеведучого Володимира Остапчука, нотаріус і блогер, Христина Горняк зізналася, чи хотіла б взяти участь у романтичному реаліті шоу.

На тлі чуток про розлучення із шоуменом прихильники запропонували блогерці стати головною героїнею проєкту "Холостячка". Втім, Христина відповіла, що їй більше подобається інше реаліті - "Холостяк", але про участь у ньому вона поки не думає.

"Цікаво, що ви пишете мені про різні шоу, але "Холостячка" і "Холостяк" – трішки не мої варіанти. Проте якби я обирала з двох шоу, то мені більше імпонує "Холостяк", тільки конкуренція мені не до душі. Бо я в себе найнайкраща, а тут стільки дівчат… Я б не витримала", - написала Горняк.

Фото: instagram.com/kristygor

Нагадаємо, що вже деякий час у Мережі обговорюють можливе розлучення Володимира Остапчука та Христини Горняк. Неодноразово обраниця шоумена і сама натякала на те, що їхні стосунки завершилися. А телеведучий після новини про ймовірне розлучення із дружиною додав у соцмережі промовисте фото.

Зазначимо, що Володимир Остапчук та Христина Горняк одружилися у жовтні 2020 року.

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