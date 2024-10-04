Дружина Остапчука насмішила конфузом, який стався на початку їхнього роману: "Думав, я дуже дивна"

Український ведучий Володимир Остапчук і його дружина, блогерка Катерина Полтавська 4 жовтня святкують річницю знайомства.

Так, два роки тому шоумен вперше зустрівся з майбутньою дружиною. Проте виявилося, що їхнього роману могло би й не відбутися. Зокрема, з нагоди свята Катерина зізналася, як спочатку намагалася усіляко відхреститися від другого побачення. І зробила це у доволі кумедний спосіб, відповівши на пропозицію випити каву зранку, що вона не має такої ранкової звички. Натомість Володимир не розгубився й запропонував піти на вечерю. Більше закохані не розлучалися та почали жити разом.

Володимир Остапчук і Катерина Полтавська / Фото: instagram.com/poka.tya

"Після першого побачення він зателефонував мені й запросив на каву, а я не хотіла другої зустрічі, тому в мене було дві секунди, щоб придумати, чому я не піду, і тому я не вигадала нічого розумнішого, ніж сказати: "А я не пʼю каву… вранці". Він відповів, що окей, але потім, коли ми таки зустрілися, сказав, що подумав, що я дуже дивна, адже якщо каву п'ють, то саме вранці. Як ви розумієте, з фантазією у мене проблеми, тому коли він ввечері запропонував вечерю, "відмазатися" не вийшло – й ось так і живемо вже разом два роки", - поділилася Катерина.

Своєю чергою ведучий лаконічно додав, що любить кохану, попри все: "Як добре, що в тебе погана фантазія. Люблю".

Нагадаємо, нещодавно Катерина Остапчук похизувалася коштовним подарунком від чоловіка за 30 тис. грн.

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