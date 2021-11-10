Дружина Остапчука наважилася вакцинуватися: "Сподіваюся, я ніколи про це не пошкодую"

Дружина Остапчука наважилася вакцинуватися: "Сподіваюся, я ніколи про це не пошкодую"

Христина тягнула до останнього і не хотіла робити щеплення.

Дружина українського шоумена Володимира Остапчука Христина повідомила фанам, що наважилася вакцинуватися.

За словами жінки, вона тягнула до останнього і, певно, не зробила б цього, якби не одне але.

"Хочу це питання раз і назавжди закрити. Свою думку я не змінила на цей рахунок, я тягнула довго як могла, і радше, вимушена. Порадившись з лікарями, яким я довіряю і з розумінням того, що ми плануємо діток, я вирішила все ж таки вакцинуватися", - пояснила своє рішення Христина Остапчук.

Дружина Володимира Остапчука / instagram.com/kristygor

Вона зізналася, що зробила щеплення вакциною Pfizer. Христина додала, що вакцинувалася, оскільки боїться захворіти COVID-19, коли буде у цікавому стані:

"У нашій родині кожен сам приймав рішення. Як ви знаєте, Вова дуже давно вакцинований. Я тягнула довго, як могла і, напевно, не зробила б цього, але довгі розмови з лікарями, з тими є гінекологами, які говорять, що завагітнівши і не будучи вакцинованою, якщо раптом захворіти, то можна отримати дуже великі ускладнення. Напевно, це і стало більше двигуном, коли я вирішила все ж таки вакцинуватися. Сподіваюся, що я ніколи про це не пошкодую і все буде гуд", - зазначила Христина.

До речі, тим часом чоловік Христини Володимир Остапчук вже вакцинувався втретє. Ведучий заявив, що готовий робити укол хоч щомісяця.

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