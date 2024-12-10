Дружина Остапчука після пологів вийшла на зв'язок і розповіла про самопочуття: "Я б повторила"

Катерина показалася у пологовому й розповіла про враження.
Дружина українського ведучого Володимира Остапчука, блогерка та бізнесвумен Катерина вперше після народження сина вийшла на зв'язок.
У своєму фотоблогу дружина ведучого розповіла, що зараз почувається добре. Найбільше блогерку тішить можливість спати вночі так, як їй заманеться, бо більше немає жодних труднощів з вагітним животиком.
"Я буду спати на спині! Не на лівому чи правому боці, як останні пів року, а на спині! Боже, дякую!", - сміючись, поділилася дружина шоумена.
Виснажена блогерка також коротко зазначила, що пологи минули настільки чудово, що "вона б повторила". І пообіцяла більше розповісти згодом, коли вдосталь відпочине.
Зазначимо, Катерина Остапчук народжувала в одному з приватних пологових у Києві. Поруч з нею завжди був присутній чоловік. Так, 10 грудня зранку у подружжя на світ з'явився син, якого вони назвали Тимофієм. Вага хлопчика зараз складає 3 кг, а зріст – 53 см.
Нагадаємо, раніше 24-річна дружина Володимира Остапчука ділилася роздумами про кількість дітей у їхній родині. Вона зізналася, як скоро буде готова народити другого малюка.
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