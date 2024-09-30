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Дружина Остапчука похизувалася коштовним подарунком від чоловіка за майже 30 тисяч гривень

Дружина Остапчука похизувалася коштовним подарунком від чоловіка за майже 30 тисяч гривень

Володимир Остапчук і Катерина Полтавська / Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Катерина Полтавська здивувала історією, чому коханий зробив їй такий презент.

Дружина українського ведучого Володимира Остапчука - блогерка Катерина Полтавська – похизувалася подарунком від чоловіка за кругленьку суму коштів.

Обраниця шоумена поділилася, що отримала від коханого техніку від Apple. Полтавська пояснила, що їй не щастить з навушниками. Річ у тім, що вона вже встигла загубити три пари маленьких airpods. Тож, як жартує Полтавська, Остапчук цього разу прийняв кардинальне рішення. Шоумен подарував дружині великі навушники, аби ці вже точно не загубила, адже це буде зробити нелегко. На сайті з продажів їхня вартість становить 27,5 тисяч гривень.

"Я загубила вже три пари своїх airpods маленьких, тому чоловік прийняв кардинальне рішення", - пожартувала Катерина Полтавська.

Катерина Полтавська показала подарунок від Володимира Остапчука / © instagram.com/poka.tya
Катерина Полтавська показала подарунок від Володимира Остапчука / Фото: instagram.com/poka.tya

Нагадаємо, нещодавно Володимир Остапчук приймав подарунки від дружини. Ведучому 27 вересня виповнилося 40 років. Катерина Полтавська зробила сюрприз для іменинника і замовила для нього цифрове піаніно. Щоправда, ведучому можна на ньому грати лише за однієї важливої умови.

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