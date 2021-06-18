Дружина Остапчука похизувалася пружніми сідницями у неоновому купальнику

Христина Горняк показала струнку талію на фоні гір.

Дружина українського шоумена Володимира Остапчука Христина, яка нещодавно разом з чоловіком спантеличили Мережу пікантним фото у ванні, поділилася світлинами з відпочинку.

Зіркова пара проводить час у Чорногорії. Так, у своєму Instagram дружина Остапчука опублікувала знімок, на якому постала в яскравому салатовому купальнику. Образ Христина доповнила сонцезахисними окулярами та солом'яним капелюшком.

instagram.com/kristygor

Шанувальники оцінили досить сексуальну світлину Горняк, зазначивши, що вона має неперевершений вигляд.

Ви шикарна

Маєте розкішний вигляд

Ви просто ідеальна!

Богиня!

Нагадаємо, нещодавно Христина Горняк разом з зірковим чоловіком відпочивала на Мальдівах. Пара захопила Мережу пристрасними танцями на узбережжі океану. Закохані виконали елементи самби просто на пляжі.

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