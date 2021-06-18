Дружина Остапчука похизувалася пружніми сідницями у неоновому купальнику

Христина Горняк показала струнку талію на фоні гір.
Дружина українського шоумена Володимира Остапчука Христина, яка нещодавно разом з чоловіком спантеличили Мережу пікантним фото у ванні, поділилася світлинами з відпочинку.
Зіркова пара проводить час у Чорногорії. Так, у своєму Instagram дружина Остапчука опублікувала знімок, на якому постала в яскравому салатовому купальнику. Образ Христина доповнила сонцезахисними окулярами та солом'яним капелюшком.
Шанувальники оцінили досить сексуальну світлину Горняк, зазначивши, що вона має неперевершений вигляд.
- Ви шикарна
- Маєте розкішний вигляд
- Ви просто ідеальна!
- Богиня!
Нагадаємо, нещодавно Христина Горняк разом з зірковим чоловіком відпочивала на Мальдівах. Пара захопила Мережу пристрасними танцями на узбережжі океану. Закохані виконали елементи самби просто на пляжі.