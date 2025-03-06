Дружина Остапчука похизувалася, як він привітав її з річницею шлюбу: "Добре, що не відморозилася"

У родині українського ведучого Володимира Остапчука особливе сімейне свято. Сьогодні, 6 березня, шоумен святкує річницю шлюбу з дружиною, блогеркою Катериною Полтавською.

Обраниця ведучого вже показала, як коханий привітав її з важливим днем в їхньому сімейному житті. Зокрема, Володимир Остапчук подарував Катерині чималий букет червоних тюльпанів. Катерина зазначила, що неабияк кохає чоловіка, та додала, що добре, що їхні стосунки склалися таким чином. До слова, спочатку, а саме 2022 року, Полтавська не хотіла навіть йти з шоуменом на побачення, але змінила свою думку.

Дружина Володимира Остапчука / Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

"У нас сьогодні (6 березня – прим. ред.) річниця одруження. Кохаю тебе! Добре, що я все-таки не відморозилася, а в тебе був поганий смак 2022 року (я просто мала гірший вигляд), і в нас все так прикольно вийшло", - пожартувала Катерина.

Дружина Володимира Остапчука / Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Окрім того, дружина Володимира Остапчука пригадала початок їхніх стосунків. Блогерка говорить, що найкращими були перші пів року, адже саме тоді ніхто не знав, що вони пара.

"Найкращий час – ті пів року, коли про наші стосунки ніхто ще не знав", - говорить Катерина.

Володимир Остапчук / Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Нагадаємо, нещодавно акторка Катерина Тишкевич святкувала річницю шлюбу з чоловіком Валентином Томусяком. Знаменитість також показувала, яким було їхнє весілля.

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