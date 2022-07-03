Дружина Остапчука показала особисте листування з колишньою ведучого після скандального інтерв'ю

Дружина українського телеведучого Володимира Остапчука – Христина – показала особисте листування з його колишньою Оленою Войченко після її скандального інтерв'ю.

Так, ексдружина шоумена заявила, що Остапчук має психологічні проблеми, а його теперішня обраниця – "професійна коханка Шуфрича".

На такі закиди Христина відреагувала у своїх Instagram-stories. Вона пригрозила розповіддю про родину Войченко. У відповідь на це Олена написала Горняк особисте повідомлення, де сказала, що їй Христину шкода.

"Дуже шкода тебе. Хоч твоєю здатністю здирати кошти майже захоплююся. Вкотре скажу: роби, що хочеш, шантажуй, знущайся зі свого раба і живи в твоєму отруєному світі, але мене туди ти не затягнеш", – написала Войченко.

Зі свого боку, Христина пригадала Олені крадіжки, порізані вени та брата.

"Тобі мене шкода? Ну, в мене, на відміну від тебе, немає в родині злочинців, братика я свого не переховувала, а і ще – це круто, що він одружився зі своєю двоюрідною сестрою. Оце так сімейка у вас... Я не крала в магазинах, не різала вени – тому пожалій себе", – зазначила Христина.

Листування колишньої та теперішньої дружин Остапчука / Фото: instagram.com/kristygor

У відповідь Войченко попросила не писати їй та вказала на гроші, які Горняк нібито "витратила на неї".

"Не пиши. Розумію твій біль. Співчуваю. Але твоя отрута на мене не діє. Хоч ти вже це знаєш. Ти скільки грошей витратила на мене, що страшно. А у спокої ти мене і до цього не лишала. Ти не здатна зупинитися", – написала колишня Остапчука.

Втім, на це блогерка відповіла, що Войченко "хвора" і її Христина не згадує навіть у страшних снах.

Листування колишньої та теперішньої дружин Остапчука / Фото: instagram.com/kristygor

Нагадаємо, Володимир Остапчук також не змовчав після скандального інтерв’ю своєї колишньої дружини Олени Войченко. Якщо у свій бік образи зірка стерпів, то висловлювання про кохану його не на жарт розлютили. У відповідь він розповів приголомшливі факти про Олену та її сім'ю.

Читайте також: