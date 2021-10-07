Дружина Остапчука показала відео з секретної вечірки, яку організувала чоловіку

Христина підготувала коханому сюрприз на день народження.

Дружина шоумена Володимира Остапчука Христина Горняк ще та винахідниця.

Так, кохана ведучого на його 37-річчя підготувала йому сюрприз. Христина зібрала друзів чоловіка та разом з ними організувала секретну вечірку у рок-стилі. Відео зі святкування Горняк запостила у своєму Instagram.

Тут були й перебивачки з зображенням Остапчука, одяг з його обличчям, фотозони. І, звичайно, усі запрошені були одягнені у стилі rock.

"ROCK, VOVA, ROCK! Немає нічого кращого, ніж дарувати радість і щастя близьким. Вчора я це ще раз усвідомила! А коли я бачила який щасливий Вова, то я просто почала плакати! Найголовніше, що я зрозуміла, коли організовувала секретну вечірку своєму чоловіку, так це те, що у нас нереальні друзі, всі до єдиного! Що без людей нічого не можливо і що наше життя прекрасне!" – підписала відео Горняк.

Також Христина подякувала друзям, які підтримали її ідею та допомогли втілити її задум у життя.

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