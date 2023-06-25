Дружина Остапчука показала, як 23-річчя відсвяткувала та як її привітав чоловік

Молода дружина ведучого Володимира Остапчука – журналістка Катерина Полтавська – показала, як 23-річчя відсвяткувала.

На день народження Катя обрала рожеву обтислу сукню з пікантними розрізами. Святкувала 23-річчя обраниця шоумена в одному з ресторанів Києва. Гостей було небагато, лише найближчі приятелі Полтавської.

Саме таким був святковий стіл дружини Остапчука / Фото: instagram.com/poka.tya

Локація довкола була прикрашена квітами. Зокрема, навіть стіна біля діджея була "квітковою". Як пояснила Катя, це була її ідея.

Так дружина Володимира Остапчука святкувала день народження / Фото: instagram.com/poka.tya

"Я у мами кріейтор, тому такі квіти на стіні вигадала", - поділилася дружина Остапчука.

Саме таким був святковий стіл дружини Остапчука / Фото: instagram.com/poka.tya

До речі, святковий торт іменинниці був чималим. Він був білого кольору, але прикрашений різними квітами у світлих кольорах.

Торт дружини Володимира Остапчука / Фото: instagram.com/poka.tya

На святі Катерина отримала чимало привітань. До речі, як її вітав чоловік, вона опублікувала в Instagram.

Володимир Остапчук / Фото: instagram.com/poka.tya

"Дякую, що ти з'явилася. Дякую, що ти така чиста, що ти така фея", - сказав ведучий та поцілував кохану.

Володимир Остапчук із дружиною / Фото: instagram.com/poka.tya

Також ще вранці Остапчук подарував Полтавській чималий букет рожевих троянд. До речі, квітів Катерина отримала чимало.

Квіти дружини Володимира Остапчука / Фото: instagram.com/poka.tya

Привітала дружину шоумена і акторка Наталка Денисенко. Вона надіслала Катерині букет та вітальну листівку.

"Катюшо, прекрасна дівчино! Вітаю тебе з твоїм днем народження! Дуже шкода, що в цей день я не можу особисто тебе обійняти і привітати… Обіймаю тебе і цілую цим букетом. Будь найщасливішою", - написала акторка.

Дружину Остапчука з 23-річчям привітала Наталка Денисенко / Фото: instagram.com/poka.tya

Нагадаємо, дружині Володимира Остапчука 24 червня виповнилося 23 роки. У свій день народження Катерина показала теплі обійми з чоловіком.

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