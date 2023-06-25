Дружина Остапчука показала, як 23-річчя відсвяткувала та як її привітав чоловік

Катерина зустріла день народження у Києві.
Молода дружина ведучого Володимира Остапчука – журналістка Катерина Полтавська – показала, як 23-річчя відсвяткувала.
На день народження Катя обрала рожеву обтислу сукню з пікантними розрізами. Святкувала 23-річчя обраниця шоумена в одному з ресторанів Києва. Гостей було небагато, лише найближчі приятелі Полтавської.
Локація довкола була прикрашена квітами. Зокрема, навіть стіна біля діджея була "квітковою". Як пояснила Катя, це була її ідея.
"Я у мами кріейтор, тому такі квіти на стіні вигадала", - поділилася дружина Остапчука.
До речі, святковий торт іменинниці був чималим. Він був білого кольору, але прикрашений різними квітами у світлих кольорах.
На святі Катерина отримала чимало привітань. До речі, як її вітав чоловік, вона опублікувала в Instagram.
"Дякую, що ти з'явилася. Дякую, що ти така чиста, що ти така фея", - сказав ведучий та поцілував кохану.
Також ще вранці Остапчук подарував Полтавській чималий букет рожевих троянд. До речі, квітів Катерина отримала чимало.
Привітала дружину шоумена і акторка Наталка Денисенко. Вона надіслала Катерині букет та вітальну листівку.
"Катюшо, прекрасна дівчино! Вітаю тебе з твоїм днем народження! Дуже шкода, що в цей день я не можу особисто тебе обійняти і привітати… Обіймаю тебе і цілую цим букетом. Будь найщасливішою", - написала акторка.
Нагадаємо, дружині Володимира Остапчука 24 червня виповнилося 23 роки. У свій день народження Катерина показала теплі обійми з чоловіком.
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