Дружина Остапчука показала, яке феєричне свято у циганському стилі він їй влаштував

Шоумен організував коханій вечірку на день народження.

Дружина шоумена Володимира Остапчука Христина Горняк нещодавно відсвяткувала день народження.

І завдяки чоловіку зробила це незабутньо. Річ у тім, що Остапчук підготував обраниці шалену вечірку у циганському стилі. Все було прикрашено у відповідній тематиці, гості дотрималися дрес-коду, ну а сама винуватиця свята блищала, як справжня донька циганського барона.

instagram.com/kristygor

instagram.com/kristygor

instagram.com/kristygor

Також на святі запросили виступити відомого музиканта та артиста Петю Чорного.

instagram.com/kristygor

Як розповіла Горняк, саме циганська тематика була обрана не просто так:

"Якщо розповісти передісторію, то було так: "Вово, я мрію щоб на мій день народження був просто розрив, щоб всі танцювали до упаду і щоб була "божевільня", в хорошому сенсі!". І я зрозуміла, що це точно "Gipsy"-мотиви! Хоча, якщо бачити як моя душа радіє від цих циганських мотивів, можна задуматися, може десь там в крові, щось є!" – припустила Христина.

instagram.com/kristygor

instagram.com/kristygor

instagram.com/kristygor

Також вона подякувала своїм рідним і друзям, які були присутні на святі. А вони, своєю чергою, зізналися, що це була дуже крута вечірка, а у декого й досі голова болить.

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