Дружина Остапчука показала, яке феєричне свято у циганському стилі він їй влаштував

Шоумен організував коханій вечірку на день народження.
Дружина шоумена Володимира Остапчука Христина Горняк нещодавно відсвяткувала день народження.
І завдяки чоловіку зробила це незабутньо. Річ у тім, що Остапчук підготував обраниці шалену вечірку у циганському стилі. Все було прикрашено у відповідній тематиці, гості дотрималися дрес-коду, ну а сама винуватиця свята блищала, як справжня донька циганського барона.
Також на святі запросили виступити відомого музиканта та артиста Петю Чорного.
Як розповіла Горняк, саме циганська тематика була обрана не просто так:
"Якщо розповісти передісторію, то було так: "Вово, я мрію щоб на мій день народження був просто розрив, щоб всі танцювали до упаду і щоб була "божевільня", в хорошому сенсі!". І я зрозуміла, що це точно "Gipsy"-мотиви! Хоча, якщо бачити як моя душа радіє від цих циганських мотивів, можна задуматися, може десь там в крові, щось є!" – припустила Христина.
Також вона подякувала своїм рідним і друзям, які були присутні на святі. А вони, своєю чергою, зізналися, що це була дуже крута вечірка, а у декого й досі голова болить.
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