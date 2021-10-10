Дружина Остапчука похизувалася сюрпризами, які їй влаштували чоловік та рідні у день народження

Дружина Остапчука похизувалася сюрпризами, які їй влаштували чоловік та рідні у день народження

Також Христина похизувалася своїми подарунками.

Дружина шоумена Володимира Остапчука Христина Горняк сьогодні, 10 жовтня, святкує свій день народження.

Так, нещодавно й у Володимира було свято, йому виповнилось 37 років. Тоді Христина організувала для нього сюрприз. І шоумен показав, що він теж ще той винахідник. Володимир заздалегідь підготувався до святкової події.

Христина Горняк святкує день народження / instagram.com/kristygor

Ведучий домовився з батьками дружини, поїхав купив їй чималого букета квітів та безліч повітряних кульок. Рівно опівночі вони всією родиною почали вітати Христину. Рідні співали для неї Happy Birthday to You, вручили святкове тістечко та засипали конфеті.

Христина Горняк святкує день народження / instagram.com/kristygor

"Вночі було кумедно та весело. Я лягала спати та навіть не підозрювала нічого", - поділилась своїми враженнями дружина шоумена.

А з ранку Христину привітав ромський ансамбль, чим її неабияк здивував.

Христина Горняк святкує день народження / instagram.com/kristygor

До речі, іменинниця вже навіть встигла показати, що їй подарувала мама. Христина похизувалася гарною каблучкою з білого золота.

Христина Горняк святкує день народження / instagram.com/kristygor

"Я давно її хотіла. Ранок почався з гарних подарунків", - говорить щаслива іменинниця.

Читайте також:

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання