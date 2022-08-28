Дружина Остапчука показала, який вигляд мала у дитинстві: "А ручки які товстенькі"

Дружина Володимира Остапчука – нотаріусиня Христина Горняк – показала, який вигляд мала в дитинстві.

Кохана знаменитості опублікувала в Instagram-stories архівне фото. На знімку зображена зовсім юна Христина. Світлина була зроблена під час новорічних свят, адже нотаріусиня позує на тлі святкової ялинки та у пишній білій сукенці. Також юна Христина була одягнена у білі колготки та босоніжки.

Загалом, як зазначила обраниця шоумена, на фото вона сама на себе не схожа. Так, Христина тобі мала світле волосся, курносий носик та пухкенькі ручки.

Саме такий вигляд мала дружина Остапчука у дитинстві / Фото: instagram.com/kristygor

"Хто ця блонда? Куди подівся курносий носик? А ручки які товстенькі. Що по сандалям?" – підписала світлину дружина Остапчука.

Нагадаємо, нещодавно Христина Горняк розповіла про моторошну аварію, в яку потрапила у юному віці. Коли нотаріусині було 17 років, вона через серйозну ДТП зламала спину та майже два місяці не могла встати з ліжка.

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