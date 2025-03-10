Дружина Остапчука показала їхнього підрослого 3-місячного сина та як змінилося її життя

Дружина українського ведучого Володимира Остапчука чуттєво привітала сина з особливою датою.

Так, сьогодні, 10 березня, сину Володимира та Катерини виповнилося три місяці. З цієї нагоди зіркова мама показала, як швидко змінився Тимофій і виріс. Блогерка привітала сина й зізналася, що крихітка докорінно змінив її життя та наділив абсолютним щастям.

Дружина Остапчука чесно зізналася, що для неї перший період материнства був доволі складним. Утім, з часом вона адаптувалася та навчилася долати труднощі. Ба більше, 24-річна блогерка називає появу Тимофія – найкращою подією у власному житті.

Катерина Остапчук з сином / Фото: instagram.com/poka.tya

Катерина Остапчук з сином / Фото: instagram.com/poka.tya

"Сьогодні (10 березня - прим. ред.) цьому найкращому чоловікові у світі три місяці. Яким складним був той перший місяць. Іноді я прокидалася і засинала плачучи. Але все минає. Час летить. І народити тебе, Тім, моє найкраще рішення за 24 роки. Кожна твоя усмішка робить мій світ кращим, а будь-які проблеми – неважливими. Якби не ти, я б ніколи не дізналася, що таке справжнє щастя, бо його дійсно не можна купити за гроші. Обожнюю тебе, найкраща версія мене", - зворушила Катерина.

Катерина Остапчук з сином / Фото: instagram.com/poka.tya

Нагадаємо, нещодавно подружжя Остапчуків святкувало річницю шлюбу. Катерина показала сюрприз від чоловіка та пригадала їхнє знайомство.

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