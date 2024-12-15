Дружина Остапчука показалася з мамою ведучого і розкрила, як вона допомагає після народження малюка

Дружина українського ведучого Володимира Остапчука показалася зі своєю свекрухою.

Так, після народження малюка подружжя, рідна людина шоумена приїхала до Києва, аби їх підтримати. Як розповіла блогерка Катерина Полтавська, мама Володимира Остапчука допомагає їм у побуті, поки ті піклуються про новонародженого Тимофія, адже няня вийде на роботу лише 17 грудня. Зокрема, вранці рідна людина ведучого приготувала різноманітні сніданки.

"Останні два дні з нами мама Вови. Поки ми з малим, мама допомагає у побуті (няня буде лише від вівторка). Зараз ось сніданок приготувала кожному різний і навіть не сказала, що тут не ресторан", - пожартувала Катерина.

Володимир Остапчук із мамою / Фото: instagram.com/poka.tya

Також мама Володимира Остапчука залюбки проводить час зі своїм новонародженим онуком. Катерина Полтавська показувала, як свекруха допомагала їй одягати Тимофія в чоловічок.

Мама Володимира Остапчука з онуком / Фото: instagram.com/poka.tya

Нагадаємо, нещодавно дружина Володимира Остапчука ділилася, з якими труднощами зіткнулася після народження синочка. Блогерка також відповіла, як шоумен дає раду батьківським обов'язкам.

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