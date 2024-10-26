Дружина Остапчука показалася з ним біля РАЦСу й заінтригувала змінами в паспорті: "Вова вмовив"

Дружина українського ведучого Володимира Остапчука, блогерка Катерина Полтавська неочікувано показала обранця на тлі РАЦСу.

Пара навідалася до державної установи, щоб Катерина змінила прізвище. Річ у тому, що під час укладання шлюбу бізнесвумен залишила своє дівоче прізвище. Проте зараз вдалася до змін у паспорті, щоб народити первістка з прізвищем коханого. І додала, що на цьому також наполягав сам Володимир, який на опублікованому фото має дуже задоволений вигляд.

Володимир Остапчук / Фото: instagram.com/poka.tya

"Розлучення? Гаразд, це пізніше якось. Сьогодні вирішила, що треба змінити прізвище. Не хотіла раніше, бо Остапчуків вже забагато, але Вова вмовив, щоб з дитиною на одному прізвищі всі були. РАЦС – його улюблене місце", - жартома написала Катерина.

Зазначимо, зараз Катерина Остапчук перебуває на останніх місяцях вагітності та вже у грудні подарує чоловікові синочка, якому вони вже вигадали ім'я – Тимофій. Так, для 24-річної блогерки малюк стане первістком, а для Володимира – третьою дитиною. Від першого шлюбу у ведучого є син і донька, які під час війни з їхньою мамою проживають за кордоном.

Нагадаємо, нещодавно бізнесвумен Єлизавета Юрушева показала усіх своїх трьох підрослих дітей.

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