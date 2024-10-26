Дружина Остапчука показалася з ним біля РАЦСу й заінтригувала змінами в паспорті: "Вова вмовив"

Тепер пара матиме спільне прізвище.
Дружина українського ведучого Володимира Остапчука, блогерка Катерина Полтавська неочікувано показала обранця на тлі РАЦСу.
Пара навідалася до державної установи, щоб Катерина змінила прізвище. Річ у тому, що під час укладання шлюбу бізнесвумен залишила своє дівоче прізвище. Проте зараз вдалася до змін у паспорті, щоб народити первістка з прізвищем коханого. І додала, що на цьому також наполягав сам Володимир, який на опублікованому фото має дуже задоволений вигляд.
"Розлучення? Гаразд, це пізніше якось. Сьогодні вирішила, що треба змінити прізвище. Не хотіла раніше, бо Остапчуків вже забагато, але Вова вмовив, щоб з дитиною на одному прізвищі всі були. РАЦС – його улюблене місце", - жартома написала Катерина.
Зазначимо, зараз Катерина Остапчук перебуває на останніх місяцях вагітності та вже у грудні подарує чоловікові синочка, якому вони вже вигадали ім'я – Тимофій. Так, для 24-річної блогерки малюк стане первістком, а для Володимира – третьою дитиною. Від першого шлюбу у ведучого є син і донька, які під час війни з їхньою мамою проживають за кордоном.
Нагадаємо, нещодавно бізнесвумен Єлизавета Юрушева показала усіх своїх трьох підрослих дітей.
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