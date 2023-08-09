Дружина Остапчука поскандалила з Дантесом, який заступився за жінок і їхні права

Скандал навколо образливих висловлювань Володимира Остапчука, Богдана Буше та Позитива у бік жінок не вщухає.

У Мережі знаменитості активно діляться своїми чесними фото, показують шрами, розтяжки, рослинність на тілі тим самим засуджуючи зіркових чоловіків, які дозволили собі коментувати зовнішність жінки.

Підтримати жінок вирішив і шоумен Володимир Дантес. Він записав коротке відео з піснею, в якій йдеться: "Гей, мала, не голи ноги і вульву свою. Гей мала, ми таких хлопців, вертіли на х*ю. Ей мала, ти ідеальна, як квітонька ти. Ей мала, скажу тобі чесно, ти 10 із 10".

Володимир Дантес заступився за жінок після скандальних висловів Остапчука, Буше і Позитива

Це відео без уваги не залишила дружина Володимира Остапчука Катерина Полтавська. Вона у сторіз своєї сторінки в Instagram нагадала, що сам Дантес нещодавно в одному з шоу говорив про депіляцію жінки:

"У мене є дитяча травма. Вона зі школи. У мене була вчителька. Яка стояла в колготах і в неї і в неї на ногах було як в мене на голові. І в неї було дуже довге волосся на ногах. Це для мене не прикольно. Я не розумію, коли під пахвами теж не голять. Я – чоловік, я голю під пахвами! Це не прикольно, це смердить, якщо не голитися", - сказав тоді у шоу Дантес.

Дружина Остапчука зазначила, що поділилася цим відео з шоуменом, аби нагадати йому, що й "він не святий" і не забував про це, перш ніж "зловтішатися над іншими".

Дружина Володимира Остапчука VS Володимир Дантес / Фото: instagram.com/poka.tya

Дружина Володимира Остапчука VS Володимир Дантес / Фото: instagram.com/poka.tya

Нагадаємо, скандал навколо Володимира Остапчука, Богдана Буше та Позитива розгорівся після висловлювань зірок у програмі "Мекнув - питайте" у бік жінок. Знамениті чоловіки дозволили собі обговорити волосся на тілі жінки і "ок" чи "не ок", якщо жінка не робить епіляцію. Це породило негласний флешмоб у Мережі, в рамках якого зіркові жінки діляться своїми чесними фото без фотошопу і зазначають, що їхнє тіло – їхнє діло. І вони вчинятимуть так, як вважатимуть за потрібне.

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