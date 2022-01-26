Дружина Остапчука поскаржилася на професійне вигорання: "Хочу щось змінити"

Обраниця шоумена вже 13 років працює нотаріусинею.

Дружина українського телеведучого Володимира Остапчука – Христина – поскаржилася на професійне вигорання.

До слова, обраниця шоумена вже 13 років працює нотаріусинею. Втім, зірка хоче рухатися далі. Христина за цей час зрозуміла, що їй набридло працювати в офісі.

"13 років я працюю нотаріусинею. Я люблю свою роботу і дуже ціную її. Але чим далі, тим більше я розумію, що в мене виникає бажання не сидіти в офісі, а рухатися", - поділилася своїми думками дружина Остапчука.

Христина Горняк / instagram.com/kristygor

Загалом, Христина хоче якихось професійних змін. Вона скаржиться, що через роботу у неї не вистачає часу навіть на відпочинок.

"Я хочу щось змінювати. Мені ніколи піти на масаж, на спорт, бо я біжу до офісу. Краще я буду менше заробляти, але у мене буде час, який я можу витрачати на себе. Так що незабаром все зміниться. Я поки не знаю, як саме", - додала Христина.

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