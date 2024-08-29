Дружина Остапчука посвітила округлим животиком і здивувала, скільки кіло набрала за час вагітності

Дружина українського ведучого Володимира Остапчука продовжує ділитися подробицями про свою вагітність.

Цього разу блогерка Катерина Полтавська розкрила, скільки кілограм вже набрала. Нині обраниця шоумена перебуває на 24 тижні вагітності. Вага Полтавської становить 55,5 кіло. До вагітності дружина Остапчука важила лише на 1 кілограм менше. Утім, як зізнається Катерина, вага збільшилася через набряки.

"Це я думала, якщо походити 10 хвилин, то набряки зійдуть. Знаю, що в мене тут багато дівчат зі схожим терміном. Скільки ви набрали? Моя вага до вагітності – 54 кіло, зараз – 55,5. Зараз 24 тиждень вагітності", - зізналась блогерка.

Катерина Полтавська / Фото: instagram.com/poka.tya

Також Катерина Полтавська в обтислому вбранні посвітила своїм помітно округлим животиком і зізналась, що останнім часом їй хочеться їсти чогось солоденького.

"Я від 8 ранку й дотепер їм все солодке, що бачу перед собою. Хто з вас мене зурочив, скажіть, будь ласка", - пожартувала Остапчук.

Катерина Полтавська / Фото: instagram.com/poka.tya

Нагадаємо, подружжя вже визначилася з ім'ям для майбутнього малюка. Катерина Полтавська раніше розсекретила, як назве сина. Також блогерка відповіла, чи буде Володимир Остапчук присутнім на пологах.

Володимир Остапчук з дружиною повідомили стать майбутньої дитини

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