Дружина Остапчука пояснила, чому не спілкується і не бачиться з його дітьми від першого шлюбу

Дружина українського ведучого Володимира Остапчука – блогерка Катерина Полтавська – пояснила, чому не спілкується та жодного разу не бачилася з його дітьми від першого шлюбу з Оленою Войченко.

Шоумен має 10-річну доньку та 6-річного сина, які з мамою живуть у Канаді. Катерина у своєму Instagram розповіла, що жодного разу не бачилася з ними та не спілкується. Блогерка вважає, що зараз не час для таких знайомств і вона не бажає втручатися в особистий простір дітей чоловіка, адже вони занадто маленькі. Полтавська переконана, що Емілія та Еван мають підрости і вже свідомо обрати: спілкуватися їм з дружиною батька чи ні.

Допис Катерини Полтавської / Фото: instagram.com/poka.tya

"Хто не знає, у Вови двоє дітей від першого шлюбу: Емілії 11 років скоро, а Евану – шість років. Вони живуть у Канаді. Я з ними жодного разу не бачилася, тому ні, не вважаю, що наразі я маю втручатися в їхніх особистий простір. Дитяча психіка дуже "вбирає" в себе подібні знайомства, тому нехай підростуть і самі вирішують", - прокоментувала Катерина.

Нагадаємо, раніше дружина Володимира Остапчука відповіла, коли вони зіграють весілля. До слова, пара офіційно уклала шлюб в РАЦСі, але не влаштовувала урочистостей.

Читайте також: