Дружина Остапчука пригадала, як потрапила у моторошну ДТП: "Зламала спину, лежала прикутою до ліжка"

Дружина українського телеведучого Володимира Остапчука – Христина – розповіла, як їй відновитися після аварії допомогли друзі та музика.
Дружина Володимира Остапчука – нотаріусиня Христина Горняк – пригадала, як потрапила в моторошну аварію.
ДТП сталася, коли коханій ведучого було лише 17 років. На жаль, вона не минула без серйозних травм. Христина тоді зламала спину та майже два місяці не могла встати з ліжка.
"В 17 років я потрапила в аварію і зламала спину. Я лежала майже два місяці прикутою до ліжка…", - пригадала Христина.
Нотаріусині допомогли музика та друзі, які постійно проводили з нею час та піднімали їй настрій. Тому нині Христині також допомагає музика. Щоб у життя не сталося, нотаріусиня вмикає улюблені пісні та піднімає собі настрій.
"Музика та друзі – єдине, що мені підіймало настрій та рятувало… Тому для мене – це налаштування на життя… Щоб у душі не коїлося, вмикаю музику й або танцюю, або плачу.
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