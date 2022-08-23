Дружина Остапчука пригадала, як потрапила у моторошну ДТП: "Зламала спину, лежала прикутою до ліжка"

Дружина українського телеведучого Володимира Остапчука – Христина – розповіла, як їй відновитися після аварії допомогли друзі та музика.

Дружина Володимира Остапчука – нотаріусиня Христина Горняк – пригадала, як потрапила в моторошну аварію.

ДТП сталася, коли коханій ведучого було лише 17 років. На жаль, вона не минула без серйозних травм. Христина тоді зламала спину та майже два місяці не могла встати з ліжка.

"В 17 років я потрапила в аварію і зламала спину. Я лежала майже два місяці прикутою до ліжка…", - пригадала Христина.

Дружина Остапчука розповіла про свою серйозну травму / Фото: instagram.com/kristygor

Нотаріусині допомогли музика та друзі, які постійно проводили з нею час та піднімали їй настрій. Тому нині Христині також допомагає музика. Щоб у життя не сталося, нотаріусиня вмикає улюблені пісні та піднімає собі настрій.

"Музика та друзі – єдине, що мені підіймало настрій та рятувало… Тому для мене – це налаштування на життя… Щоб у душі не коїлося, вмикаю музику й або танцюю, або плачу.

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