Дружина Остапчука приголомшила, скільки кілограмів скинула за місяць: "На дієті не сиділа"

Молода дружина українського ведучого Володимира Остапчука – журналістка Катерина Полтавська – похизувалася приголомшливим результатом схуднення.

Зокрема, Катя в Instagram-stories поспілкувалася з підписниками. У 23-річної дружини Остапчука поцікавились, скільки ж вона важить. Полтавська не стала приховувати та відверто зізналась, що нині її вага становить 54 кіло.

Однак ще місяць тому Катерина важила 61 кілограм. Як зізналась обраниця шоумена, на дієті вона не сиділа. Тож такого приголомшливого результату дівчина, ймовірно, досягла завдяки фізичній активності.

Дружина Володимира Остапчука / Фото: instagram.com/poka.tya

"Зріст 168 см, вага 54 кіло. Минулого місяця була 61 кіло, на дієті не сиділа", - зазначила Полтавська.

Нагадаємо, нещодавно Володимир Остапчук звозив молоду дружину до Умані – свого рідного міста. Там подружжя показувало, як поралося на городі батьків ведучого та збирало черешні.

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