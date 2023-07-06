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Дружина Остапчука приголомшила, скільки кілограмів скинула за місяць: "На дієті не сиділа"

Автор
Валерія СулимаВалерія Сулима
Дата публікації
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Дружина Остапчука приголомшила, скільки кілограмів скинула за місяць: "На дієті не сиділа"

Володимир Остапчук та Катерина Полтавська / Фото: instagram.com/poka.tya

Молода обраниця шоумена розсекретила свою вагу.

Молода дружина українського ведучого Володимира Остапчука – журналістка Катерина Полтавська – похизувалася приголомшливим результатом схуднення.

Зокрема, Катя в Instagram-stories поспілкувалася з підписниками. У 23-річної дружини Остапчука поцікавились, скільки ж вона важить. Полтавська не стала приховувати та відверто зізналась, що нині її вага становить 54 кіло.

Однак ще місяць тому Катерина важила 61 кілограм. Як зізналась обраниця шоумена, на дієті вона не сиділа. Тож такого приголомшливого результату дівчина, ймовірно, досягла завдяки фізичній активності.

Дружина Володимира Остапчука / © instagram.com/poka.tya
Дружина Володимира Остапчука / Фото: instagram.com/poka.tya

"Зріст 168 см, вага 54 кіло. Минулого місяця була 61 кіло, на дієті не сиділа", - зазначила Полтавська.

Нагадаємо, нещодавно Володимир Остапчук звозив молоду дружину до Умані – свого рідного міста. Там подружжя показувало, як поралося на городі батьків ведучого та збирало черешні.

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Дата публікації
Перегляди
1318
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