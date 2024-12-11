Дружина Остапчука приголомшила вартістю пологів і здивувала причиною, чому їй зробили кесарів розтин

Дружина українського ведучого Володимира Остапчука ділиться подробицями своїх перших пологів.

Наразі блогерка Катерина Полтавська разом із новонародженим малюком перебуває у пологовому будинку. Додому обраницю шоумена могли б відпустити вже у четвер, 12 грудня. Однак згідно з придбаним пакетом послуг Катя може залишитися на день більше, тож вона вирішила скористатися цією нагодою. За словами блогерки, у пологовому чимало спеціалістів, які вчать її турбуватися про малюка.

"Ми ще в лікарні. Він тільки вчора об 11:36 народився. Виписати мали завтра, але в моєму пакеті є +1 день, тому я вирішила залишитися до п'ятниці. Тут так багато спеціалістів, які роблять моє життя легшим, що я не хочу з ними розлучатися. Тому в п'ятницю, 13 грудня, поїдемо додому", - поділилася Катерина.

Допис Катерини Полтавської / Фото: instagram.com/poka.tya

Дружина Володимира Остапчука народжувала в одному з приватних пологових Києва. Подружжя придбало VIP-пакет, вартість якого становить майже 155 тисяч гривень. Також пара доплатила за планований кесарів розтин та вибір лікаря, що вів вагітність.

Катерині Полтавській робили кесарів розтин, адже вона має патологію. У блогерки одразу дві матки. Одна з них взагалі не функціонує, а інша через це нестандартної форми. Дружина Остапчука про це дізналася, вже коли планувала вагітність.

"У мене був плановий кесарів розтин за показниками. Так склалося, що в мене дві матки, а разом з ними й анатомічно нетипово там все влаштовано. Довго пояснювати, але сама б я не народила. Одна з маток просто існує, не виконує жодної ролі, вона не працює, але через неї інша матка нестандартної форми. Це я описую, як я зрозуміла", - поділилася Катерина.

Допис Катерини Полтавської / Фото: instagram.com/poka.tya

Дружина шоумена говорить, що після операції почувається добре. Через чотири години після пологів блогерка вже могла ходити, а через шість – тримати синочка на руках. Щоправда, звичайно, лікарі колють знеболювальні. Однак, як зізнається Катерина, у день пологів вона почувалася легше, а наступного дня вже більше болів шов. Тим не менш, дружина Остапчука намагається все робити ,аби швидше відновитися.

"Я почала ходити десь через 4 години після операції. Годин через 6 я вже ходила з малим на руках. Коли Вова вранці був на ефірі, я сама 4 години повністю справлялася з Тімом. Мені колють гарні знеболювальні. Звісно, шов болить. Сьогодні (11 грудня – прим. ред.) навіть доволі сильно (сильніше, ніж вчора; вчора я була трохи не в собі, мені все здавалося казкою). Але я, попри біль, все одно все роблю, тому що хочу швидше відновитися. Поки, щоправда, не уявляю, як буду зі сходами в будинку, але подумаємо про це післязавтра", - поділилася блогерка.

Допис Катерини Полтавської / Фото: instagram.com/poka.tya

Нагадаємо, раніше Катерина Полтавська вже вперше повністю показала новонародженого сина. Блогерка також поділилася, як Володимир Остапчук привітав її з народженням малюка.

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