Дружина Остапчука привітала чоловіка з їхньою першою річницею весілля

Христина показала архівні фото з весілля.
У родині українського шоумена Володимира Остапчука знову свято.
Володимир та Христина святкували річницю їхнього весілля. З цієї нагоди вони вирішили привітати одне одного та написати зворушливі слова в Instagram.
"Кохана моя! Як же довго я на тебе чекав... Я шукав тебе в чужих голосах, в чужих долях і чужих очах. Я вірив, що ти прийдеш, я знав, що твоя душа постукає в мої двері, я для цього залишив їх незамкненими. І ось ти тут", - звернувся Володимир до дружини.
Христина своєю чергою теж зворушливо привітала чоловіка. Окрім цього, вона показала архівні фото з їхнього весілля. Як зізнається зірка, вона цілий рік чекала, аби опублікувати ці світлини.
"Я щаслива, що ми зустрілися та обрали разом далі йти по життю. Ми щодня робимо цей вибір. Щаслива, що наші батьки з нами та радіють за нас! Попереду у нас ще багато прекрасних років, емоцій, подій, можливостей, можливо, складнощів, але знаєш що, Вово? Разом ми можемо все", - звернулась до чоловіка Христина.
До слова, закохані одружилися 15 жовтня 2020 року.
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