Дружина Остапчука привітала чоловіка з їхньою першою річницею весілля

Христина показала архівні фото з весілля.

У родині українського шоумена Володимира Остапчука знову свято.

Володимир та Христина святкували річницю їхнього весілля. З цієї нагоди вони вирішили привітати одне одного та написати зворушливі слова в Instagram.

Весілля Володимира Остапчука та Христини Горняк / instagram.com/kristygor

"Кохана моя! Як же довго я на тебе чекав... Я шукав тебе в чужих голосах, в чужих долях і чужих очах. Я вірив, що ти прийдеш, я знав, що твоя душа постукає в мої двері, я для цього залишив їх незамкненими. І ось ти тут", - звернувся Володимир до дружини.

Христина своєю чергою теж зворушливо привітала чоловіка. Окрім цього, вона показала архівні фото з їхнього весілля. Як зізнається зірка, вона цілий рік чекала, аби опублікувати ці світлини.

Весілля Володимира Остапчука та Христини Горняк / instagram.com/kristygor

"Я щаслива, що ми зустрілися та обрали разом далі йти по життю. Ми щодня робимо цей вибір. Щаслива, що наші батьки з нами та радіють за нас! Попереду у нас ще багато прекрасних років, емоцій, подій, можливостей, можливо, складнощів, але знаєш що, Вово? Разом ми можемо все", - звернулась до чоловіка Христина.

До слова, закохані одружилися 15 жовтня 2020 року.

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