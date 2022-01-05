Дружина Остапчука про дивні ознаки своєї хвороби: "Такого я ще не бачила"

Дружина Остапчука про дивні ознаки своєї хвороби: "Такого я ще не бачила"

Христина серйозно захворіла.

Дружина шоумена Володимира Остапчука Христина продовжує ділитися з шанувальникам перебігом своєї хвороби.

Як вчора розповіла знаменитість, вона під час відпочинку у Карпатах підхопила грип. Христина зізналася, що їй дуже зле. Також жінку дивують деякі ознаки її застуди:

"Такого я ще не бачила, коли п'єш жарознижувальне в гарній дозі, а вона росте. Станом зараз - стан лайновий, страшно болить тіло, озноб перетворюється на жар. Коротше – жерсть", - поділилася Остапчук.

instagram.com/kristygor

Також Христина розповіла, що рентген показав знаки бронхіту і їй дуже боляче кашляти.

Остапчук розповіла прихильникам, що за відчуттями грип до неї причепився за один день. У жінки з'явилися симптоми у вигляді кашлю 2 січня в обід.

"Спочатку думала, може холодним повітрям надихалася. Але потім зрозуміла, що ні! Коли почалася температура і ломота у тілі. До вечора другого дня стало дуже погано. Думала, що ковід, але ще чекаю на аналіз ПЛР, щоб точно переконатися, що ні", - повідомила Христина.

Володимир доглядає дружину як може / instagram.com/kristygor

Тим часом жінка показала, як за нею доглядає чоловік. Тимчасово подружжя живе по різни кімнатах і зустрічається на кухні, де Володимир Остапчук готує чаї та навіть пече млинці коханій.

Читайте також: