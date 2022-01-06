Дружина Остапчука про своє самопочуття: "Болить так, що просто жах"

Обраниці шоумена стало ліпше.
Дружина шоумена Володимира Остапчука – Христина – нещодавно поскаржилася на різке погіршення здоров'я.
Так, у жінки була висока температура, і вона не могла її збити. Також у коханої Остапчука був кашель і жахливий головний біль.
Як розповіла у своєму Instagram Христина, їй вже стало ліпше. Нарешті вдалося збити температуру. Втім, кохану Володимира досі мучить жахливий кашель.
"Кашляю так, ніби я "туберкульозник". Болить так, що просто жах", - поділилася Остапчук.
Наразі Христина та Володимир поїхали на огляд до сімейного лікаря.
"Я думаю, що ми одужуємо", - розповів ведучий.
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