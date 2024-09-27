Дружина Остапчука публічно звернулася до шоумена й зробила зворушливе зізнання: "Вдячна долі"

Дружина українського ведучого Володимира Остапчука, блогерка Катерина Полтавська зворушила зверненням до коханого.

Зокрема, у день народження Остапчука 27 вересня адресувала йому безліч теплих слів. Катерина нагадала Володимиру, що попри його внутрішні сумніви й переживання, вона вважає його найкращим. І насамкінець зізналася у щирому коханні 40-річному імениннику, з яким у стосунках два роки.

"40! І я вдячна долі, що 2 із 40 ти зі мною. Ти особливий. Ти єдиний, кого я так сильно люблю, і хто може вивести мене із себе за хвилину. Ти часто знецінюєш свої досягнення і я вже втратила надію, що зможу переконати тебе в тому, що ти крутий, але сьогодні хочу вкотре тобі про це нагадати. Твоє життя яскраве, бентежне, складне, цікаве й з купою неочікуваних поворотів, але кожне твоє рішення і кожен твій вчинок – твоя особлива історія, тому ні про що не шкодуй і будь вдячним тому, що маєш. Мало хто знає, наскільки ти щира, безпосередня, добра, турботлива й чутлива душа. Майже ніхто не знає, під що ти засинаєш, який ти нестерпний зранку чи який ти надійний друг, тому вкотре нагадую, що ти – це той, яким бачать тебе ті, хто знають про вищевказане, а не той, яким бачать тебе незнайомці. Я пишаюся тобою і бажаю тобі не втратити себе й не сумніватися в собі. Все інше в тебе є. Люблю", - написала Катерина Остапчук.

Володимир Остапчук з дружиною / Фото: instagram.com/poka.tya

Володимир Остапчук з дружиною / Фото: instagram.com/poka.tya

Нагадаємо, наразі пара очікує на поповнення в родині. Це буде первістком для 24-річної Катерини, а для Володимира Остапчука – вже третя дитина. До речі, нещодавно блогерка розсекретила, скільки аліментів шоумен платить двом дітям від першого шлюбу.

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