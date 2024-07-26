Дружина Остапчука розкрила подробиці вагітності та чи спілкується шоумен з дітьми від колишньої

Дружина ведучого Володимира Остапчука, бізнесвумен Катерина Полтавська вперше розповіла про свою вагітність.

Так, днями 24-річна дружина шоумена повідомила, що чекає на первістка. За її словами, вона готувалася до зачаття дитини й відвідувала лікарів. Тож, вони доволі швидко втілили свою мрію, хоча медики прогнозували, що завагітніти вдасться дещо пізніше.

"Не здавала нічого. У нас все вийшло з першої спроби (з першого місяця), тому навіть не встигла. Якщо б не вийшло, то я б усе поспіль здала, мабуть, бо я дуже тривожна людина. Єдине що, ми пішли на УЗД, щоб подивилися, чи буде (та коли) овуляція в тому місяці, але лікар відправила мене на МРТ, тому що не могла дещо роздивитися. Після МРТ мені сказали, що я можу завагітніти лише тоді, коли овуляція відбувається в правому яєчнику. На наступний день я ще раз пішла на УЗД і мені сказали, що овуляції в тому місяці взагалі не буде (це нормально, так буває, що один або два місяці на рік немає овуляції у здорового організму). Але я завагітніла у той ж самий місяць, тому виявилося, що овуляція була, але пізня", - поділилася Полтавська.

Катерина Остапчук / Фото: instagram.com/poka.tya

До слова, для Володимира ця дитина стане третьою, адже він має ще сина й доньку від попереднього шлюбу. Своєю чергою, Катерина зазначила, що її коханий з дітьми спілкується, але за домовленістю з ексдружиною не афішує цього у публічному просторі.

"І з приводу деяких коментарів, що він забив на дітей від першого шлюбу, то це неправда. Тема дітей – його найголовніша травма після розлучення. Він спілкується з малими. Просто вони з першою дружиною домовилися, що він не публікує це. І якби він мав можливість, то ми були обидва за те, щоб вони хоч тиждень через тиждень жили з нами", - додала дружина Остапчука.

Катерина Остапчук / Фото: instagram.com/poka.tya

Нагадаємо, нещодавно ведуча Соломія Вітвіцька також розповіла про поповнення у її родині й розчулила реакцією її тата на новину.

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