Дружина Остапчука розкрила, в якій країні відпочиває з чоловіком, і показалася з тримісячним сином

Дружина українського ведучого Володимира Остапчука похизувалася своєю подорожжю з родиною.

У своєму фотоблогу Катерина розповіла, що разом з чоловіком і тримісячним сином Тимофієм вони приїхали до Парижа. Раніше блогерка ділилася, що насправді туди мав їхати лише шоумен у робочих справах, але вона з малюком запропонувала скласти йому компанію.

Дружина Володимира Остапчука з їхнім тримісячним сином / Фото: instagram.com/poka.tya

Дружина Володимира Остапчука з їхнім тримісячним сином / Фото: instagram.com/poka.tya

Тож родина вже прогулялася весняним Парижем і оглянула місцеві найтуристичніші місця. Зокрема, Катерина з Тимофієм зробила низку фото на тлі Ейфелевої вежі. Також зіркове подружжя відвідало місцеві кав'ярні та скуштувало тамтешню кухню. За словами дружини зірки, вона вже неодноразово бувала у столиці Франції, тому проводить час у задоволення й пішла на шопінг.

Дружина Володимира Остапчука з їхнім тримісячним сином / Фото: instagram.com/poka.tya

Дружина Володимира Остапчука з їхнім тримісячним сином / Фото: instagram.com/poka.tya

До слова, політ для тримісячної дитини видався доволі легким. Катерина зазначила, що Тимофій не капризував, а грався та спав, допоки вони летіли з Польщі до Франції.

Дружина Володимира Остапчука з їхнім тримісячним сином / Фото: instagram.com/poka.tya

Нагадаємо, нещодавно Володимир Остапчук показав свого старшого сина Евана та доньку Емілію від колишнього шлюбу. Шоумен привітав хлопчика з 7-річчям.

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