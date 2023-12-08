Дружина Остапчука рознесла Єфросиніну, яка навідріз відмовилась з ним вести корпоратив

Дружина шоумена Володимира Остапчука Катерина Полтавська рознесла Машу Єфросиніну після того, як вона відмовилася виходити на одну сцену з ведучим.

Щоправда, у сторіз своєї сторінки в Instagram Полтавська показала свою реакцію на рішення Єфросиніної, розкритикувавши її нещодавнє інтерв'ю з Анною Трінчер.

Так, Полтавська дорікнула Єфросиніній у тому, що вона присоромила Трінчер за придбання дорогого авто під час війни, а в той час на інтерв'ю сиділа у золотих прикрасах вартістю більше тисячі євро.

"А Cartier не робить німб із золота? Хочу подарувати Маші на Новий рік", - написала Полтавська у фотоблогу.

Дружина Остапчука про інтерв'ю Єфросиніної з Трінчер / Фото: instagram.com/poka.tya

Разом з тим дружина Остапчука звинуватила ведучу у подвійних стандартах і у суперечності її поведінки. Мовляв, "напихали" українську, то вона й перейшла, хоча, за словами ведучої, українська мова для неї не рідна. Також Катерина вважає, що Єфросиніна "ненароком" прорекламувала російський серіал. А також засуджує дороге життя одних, а сама теж його не цурається:

"Я теж проти того, щоб показувати, як чоловік дарує Porsche. Бо мені не дарують. Але я, як і Маша, за те, щоб лайкати і підтримувати подругу, яка зараз на лакшері відпочинку біля океану, який коштує як половина того Porsche (а він же ж новий). Бо друзів треба підтримувати. Пишаюся чіткою позицією", - написала Полтавська, глузуючи з позиції Єфросиніної.

Дружина Остапчука про інтерв'ю Єфросиніної з Трінчер / Фото: instagram.com/poka.tya

Дружина Остапчука про інтерв'ю Єфросиніної з Трінчер / Фото: instagram.com/poka.tya

Нагадаємо, що днями Маша Єфросиніна під час інтерв'ю з Анною Трінчер дорікнула їй у тому, що під час повномасштабної війни блогерка хизувалася у соцмережах Porsche, який їй подарував Олександр Волошин. Після цього Волошин гнівно розніс Єфросиніну, звинувативши її у подвійних стандартах. Мовляв, під час розмови з Трінчер сама Маша сиділа у золотих прикрасах елітного ювелірного бренду, де лише один браслет коштує понад тисячу євро.

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