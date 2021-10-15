Дружина Остапчука розповіла, на кого вони записали придбаний будинок і чому

Дружина Остапчука розповіла, на кого вони записали придбаний будинок і чому

Христина за фахом – нотаріус.

Нещодавно шоумен Володимир Остапчук та його дружина Христина придбали будинок.

Наразі триває будівництво, подружжя працює над дизайном. У програмі "Зірковий шлях" Христина детальніше розповіла, який вигляд матиме їхнє родинне гніздечко.

"Там велика гостьова кімната, кабінет Вови. Він мріє дуже про бібліотеку, там буде бібліотека і там буде диванчик, який розкладатиметься. Взагалі там буде чотири кімнати, де можна спати", - поділилася обраниця Остапчука.

Вона додала, що діти Володимира від попереднього шлюбу Емілія та Еван матимуть у цьому будинку кожен по своїй кімнаті. І ще одна – для майбутньої дитини подружжя. За словами Христини, вони наразі активно працюють над продовженням роду. А Остапчук зізнався, що мріє більше про дівчинку, ніж про хлопчика. Ведучий пояснив це тим, що хлопця виховувати важче.

Також Христина Остапчук розсекретила, на кого підчас купівлі був оформлений будинок.

"Оформили на Володимира. Мало хто знає, на кого б з власників не оформлювалося, якщо воно набувалось у шлюбі, то воно є автоматично у рівних частинах. Якщо буде щось, то я, як нотаріус, все по-справедливому вирішу", - пояснила Остапчук.

Христина додала, що будинок був куплений на гроші Володимира, хоча там є й її невеличка частина.

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