Дружина Остапчука розповіла про ганебний вчинок росіянина під час акції в підтримку України в Італії

Христина Горняк вирішила поїхати до Мілану, Італія, де вона зустрілася зв своїми подругами та провела з ними час.

Вчора, 6 серпня, знаменитість відвідала й акцію протесту в підтримку України, які відбувалася в центрі Мілана. Спочатку їй було дуже сумно, адже навкруги безліч українців, які хочуть, але не можуть повернутися додому. Та згодом Христині стало тепло на душі.

"Сльози тут як тут. Всі хочуть повернутися до свого дому. Україна найкраща! Спочатку було так. Сумно, але наші люди найкращі", - написала Горняк.

Дружина Остапчука в Мілані / Фото: instagram.com/kristygor

Утім, як виявилося, на благодійній акції не минулося без неприємних інцидентів. Один чоловік підгилив ногою гроші, які вдалося зібрати для допомоги Україні. Як натякнула Христина, це зробив росіянин.

"Просто якась тварюка зробила ось таке. Коли ми всі кричали "Слава Україні!", підбіг… І ногою вибив гроші, які наші люди збирали на допомогу… Наші за ним побігли, але не встигли… Думаю, всі розуміють, хто це був", - зазначила Христина.

Дружина Остапчука в Мілані / Фото: instagram.com/kristygor

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