Дружина Остапчука розповіла про труднощі після народження сина: "Годину проплакала"

Дружина українського ведучого Володимира Остапчука, блогерка і бізнесвумен Катерина після виписування з пологового приїхала додому.

У своєму фотоблогу Катерина поділилася своїми першими враженнями від материнства. За словами блогерки, вона зіткнулася з низкою труднощів, коли опинилася наодинці з новонародженим сином Тимофієм. Зокрема, зазначила, що настільки звикла до палати в пологовому, що тепер складно звикати до більшого простору – двоповерхового будинку.

"Перша ніч вдома. Вдома здається, що усього треба по три екземпляри, щоб стояло усюди й не треба було ходити постійно з першого на другий поверх. Але попри це, я нила, що трьох ванних кімнат недостатньо. Все якесь неадаптоване для немовляти", - зізналася блогерка.

Дружина Володимира Остапчука про материнство / Фото: instagram.com/poka.tya

До того ж все накопичене призвело до погіршення емоційного стану новоспеченої мами. Проте дружина Остапчука переконана, що з часом все стане на свої місця, а поки їй треба час на адаптацію до нового статусу.

"Коли ми тільки повернулися додому, мені чомусь здалося, що я забула все, що мені розповідали останні три дні педіатри і тд. У мене з'явилася паніка, що я не розумію, як зробити так, щоб вдома було зручно, як у пологовому, до якого я звикла. У підсумку я просто годину після повернення додому проплакала. А потім поговорила з собою й вирішила, що все одно в нього немає запасних батьків, тому всі труднощі потрібно буде проходити нам. Неприємно звісно", - додала бізнесвумен.

Дружина Володимира Остапчука про материнство / Фото: instagram.com/poka.tya

Крім того, обраниця шоумена розповіла про стан малюка. Катерина каже, що він доволі спокійний. І до того ж з допомогою Володимира вона має вдосталь часу на себе.

"Вночі все було супер. За винятком того, що я не спала, хоча малий спав майже постійно. І Вова сповна виконує свої обов'язки, тому я маю можливість спати й займатися своїми справами. Але поки я в режимі тривоги й не можу дозволити собі навіть сон. Та й Тім такий хороший, що все одно все класно. Просто треба звикнути до змін", - підсумувала Катерина Остапчук.

Нагадаємо, нещодавно Володимир Остапчук з дружиною показували, якими були перші хвилини сина у пологовому та на кого він більше схожий.

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