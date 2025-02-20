Дружина Остапчука розповіла про ваду в сина і чому йому після року знадобиться лікарське втручання

Катерина Полтавська поділилася, що в маленьких дітей таке часто трапляється.

Дружина українського ведучого Володимира Остапчука розповіла про ваду в їхнього двомісячного сина.

Днями блогерка Катерина Полтавська поділилася знімками з Тимофієм. Пильні користувачі звернули увагу, що в хлопчика щось видніється на ніжці, тож поцікавилися, що з нею. Дружина шоумена не стала приховувати та відповіла, що в сина гемангіома. Однак Катерина Полтавська одразу заспокоїла підписників та запевнила, що нічого страшного в цьому немає.

Володимир Остапчук із дружиною та сином / Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Дружина ведучого говорить, що в малих дітей таке часто трапляється. Зокрема, після року гемангіому можна видалити лазером. Утім, за словами Полтавської, більша її частина може зникнути сама по собі.

"Гемангіома (судинне утворення). Вона часто трапляється в діток. Це нічого страшного. Видаляється лазером після року, але більше частина може зникнути й сама по собі", - відповіла блогерка.

Дружина Володимира Остапчука з їхнім сином / Фото: instagram.com/poka.tya

Нагадаємо, нещодавно Володимир Остапчук показував, як змінився його двомісячний син. До слова, за цей час хлопчик вже помітно підріс.

Читайте також: